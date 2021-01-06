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Formula 1 / Son dakika

Gasly, Italya GP'deki şok galibiyetin her bir saniyesini hatırlıyor

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Gasly, Italya GP'deki şok galibiyetin her bir saniyesini hatırlıyor
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Zeynep Temel, Editör

Pierre Gasly, kendisinde şok etkisi yaratan İtalya Grand Prix'indeki galibiyetinin her saniyesini hatırladığını açıkladı.

Gasly, eylül ayında gerçekleştirilen İtalya Grand Prix'sinde Lewis Hamilton'ın cezasından da faydalanarak ilk sırada tamamlamış ve AlphaTauri ile sürpriz bir galibiyet almıştı.

Hamilton'un cezası ardından McLaren’dan rakibi Carlos Sainz’ın baskısına rağmen liderliği elinde tutmayı başaran Gasly, AlphaTauri'ye takım tarihindeki ikinci zaferi getirmiş oldu.

Bu, pek çok anlamda kritik bir zaferdi. Çünkü Gasly, 2013 Kimi Raikkonen'den sonra (Lotus - Avustralya GP) Ferrari, Mercedes ya da Red Bull sürücüleri dışında yarış kazanan ilk sürücü oldu.

Yarıştaki en akılda kalan görüntülerden bazıları da Gasly'nin en üst basamakta olduğu podyum törenine aitti.

F1'in zorlu 2020 takvimine rağmen Monza zaferi Gasly'nin aklının bir köşesinde yer almaya devam ediyor.

Motorsport.com'a konuşan genç pilot, “Bu yarışı ve kutlamanın her bir saniyesini hatırlıyorum. Hep aklımda olan ve olacak olan bir şey."

“Bu yıl o kadar karışık ve yoğundu ki ara vermek, biraz rahatlamak ve COVID-19'suz normal bir sezonda eğleneceğim kadar tat almak gerçekten zordu. Yine de iki yarış arasındaki boşlukta eve döndüğümde 'tamam, yaptığımız şey bu' diyerek her şeyi idrak ettim ve düşünüp yaşadığımız tüm duyguları hatırlamaya çalıştım."

“Bu yıl Max [Verstappen], Checo [Perez] ve biz hariç hemen hemen tüm yarışları Mercedes kazandı. Bu gerçekten inanılmaz bir şey." dedi.

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, kisses his trophy

Pierre Gasly, AlphaTauri, 1st position, kisses his trophy

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Galibiyet kupasını bir motivasyon kaynağı olarak evinde sakladığını açıklayan Gasly bu sonucun tüm AlphaTauri Takımı'nı güçlendirdiğini hissediyor.

"İtalya'daki dairemdeyken, orası hafta sonu boyunca kaldığım yerdi, bir yarış hafta sonunda ilk kez evde uyum. Oraya geçtim ve oturdum, yarışı kazanmadan önce kahvaltı yaptığım yerde duruyordum ve karşımda kupayı görüyordum! Bu çok özel hissettiriyordu."

"Bu harika bir motivasyon. Her sabah kupa önünde kahvemi içerken 'evet, başardık' diye düşünüyorum. Orta grupta yarışan bir takım olmamıza rağmen bunu başarmak imkansız değil."

"Sao Paulo ya da Monza'daki güçlü performansları olabildiğince denemek ve tekrarlamak için bu takımdaki herkes için bir motivasyon olmalı."

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Editör Luke Smith

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