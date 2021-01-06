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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Basın, RB16'nın aero sorunlarını çok büyüttü"

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Verstappen: "Basın, RB16'nın aero sorunlarını çok büyüttü"
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Çeviren: Memet Kağan Bilgili

Max Verstappen, 2020’de Red Bull’un RB16’yla yaşadığı aerodinami sorunlarının medya tarafından büyütüldüğünü söyledi.

Hollandalı pilot ve takım arkadaşı Alex Albon, sezon başında aerodinamik sorunlar yaşayan RB16’yla 2020 sezonu boyunca zor anlar yaşadı.

Aracın beklenmedik tepkileri ve dengesiz arka kısmı her 2 pilotu da bazı anlarda zorladı fakat ilk yarışlardan itibaren Milton Keynes’li takım, ilerleme kat ederek sorunla daha kolay başa çıkabilmeyi başardı.

Aracın karakteristik hareketleri birçokları tarafından konuşulsa da Verstappen, bu sorunların takım dışındaki insanların sandığı kadar kendisini etkilemediğini söyledi.

RB16’nın zor yanları konusunda Motorsport.com’a konuşan Verstappen, “Biliyorsunuz, bunun medya tarafından büyütüldüğünü düşünüyorum. En hızlı 2. araca sahiptik. Gridde sürmesi çok daha kötü araçlar olduğunu düşünüyorum.” dedi.

“Sezon öncesinde birkaç spin vs. attık ve aracı sınırda sürdüğümüzde tahmin edersiniz ki sürüşü kolay değildi. Evet, belki aracımız Mercedes’inkine kıyasla zordur ama sürüşü muhtemelen bir Williams’dan güzeldir.”

“Bu yüzden medyadaki insanlar tarafından biraz abartıldığını düşünüyorum. Hiçbir zaman öyle hissetmedim.” dedi.

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Mercedes 2020’de aracıyla ve motoruyla büyük gelişme kat ettikten ve Ferrari gridin gerisine düştükten sonra Verstappen, bu yıl birçok kez kendini tek başına 3. sıra için yarışırken buldu.

Fakat umduğu galibiyetleri alamamasına ve şampiyonluk mücadelesine girememesine rağmen Hollandalı pilot, sürüşü açısından bir adım ilerlediğini düşünüyor.

Verstappen, “2019’dan daha iyi olduğumu düşünüyorum, biraz daha istikrarlıydım. Fakat evet, birkaç yarışta tek başımaydım... Sadece Mercedes’leri takip etmeyi seviyorum! Elbette araç kötü değildi ama Mercedes’e karşı yine de bazı konularda eksiğiz.” dedi.

Sürekli arafta kalmanın kendisini sinirlendirip sinirlendirmediği konusunda ise genç pilot, “Sinirli değilim, sadece bazen güçsüz hissediyorum. Ama yine de bundan en iyi sonucu çıkarmaya çalışıyorum ve bence çoğunlukla da öyle yaptık. Yani, bunun da iyi bir şey olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Jonathan Noble

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