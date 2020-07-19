Leclerc: "Yanlış bir şeyler vardı"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, yarışın kötü isimlerinden biriydi ve hız olarak geride kaldı.

Orta gruptaki isimlere dahi geçilen Monakolu sürücü, yarışı puansız şekilde 11. sırada noktaladı.

Genç pilot, "Evet, bu sonuç hayal kırıklığı yaratıyor. Çok fazla çalışmamız gerekiyor."

"Dürüst olmak gerekirse yarışta yanlış giden bir şey vardı. Bugün kullandığımız araç, sıralama turlarındaki ve hatta cuma günkü araçla aynı değildi. Bu yüzden neyin yanlış gittiğini görmek için verilere bakacağız."

"Her zaman kendimi ve etrafımdakileri motive etmeye çalışıyorum ve Racing Point'in gerisinde olsak bile onlardan bu kadar uzakta olduğumuzu sanmıyorum."

"Yine de evet, biraz daha iyi bir iş çıkarmaya ihtiyacımız var."

Leclerc, özellikle ilk bölümde zorlandı çünkü rakiplerinin aksine yumuşak lastiğe sahipti.

"Kuru zemin lastiklerine geçmek istedim ama yumuşak lastik doğru seçim değildi. Bundan dersler çıkarmalıyız. Ancak doğru seçimi yapsak bile yarışın sonunda çok fazla zorlanırdık."

"Dediğim gibi, verilere bakmamız gerekiyor çünkü gerçekten neler olduğunu anlamıyorum. Elbette farklı performans seviyesine sahip olmak ve daha yüksek sonuçlar almak istiyoruz. Ama cuma ve cumartesi günkü denge, bir şekilde bugün orada değildi. Neden böyle olduğunu bilmiyorum."

"Araçta çok fazla değişiklik yapmadık. Bu yüzden neler olduğunu anlamalıyız. Sıralama turlarında araç beklediğimizden daha olumluydu fakat yarış çok daha zordu. Bu, çalışmamız gerektiği anlamına geliyor."

Sebastian Vettel ise araçtan daha memnundu.

“Bu hafta sonu araçtan çok memnun kaldım. Normale döndüğümüzü söyleyebilirim. Avusturya'daki ilk yarış plana göre gitmedi, Avusturya'daki ikinci yarış bizim için hiç iyi değildi, ama bugün iyi bir pozisyonda bitirmeyi başardık."

"Beşinci ve altıncı sıralar arasında pek fazla fark yok. Bundan daha yüksek bir yerde bitirme şansımız yoktu."