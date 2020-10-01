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Formula 1 / Son dakika

Red Bull Racing, 2019'da 237 milyon pound harcamış

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Red Bull Racing, 2019'da 237 milyon pound harcamış
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik

Red Bull Racing, 2019 yılında harcamalarını bir önceki seneye göre az da olsa düşürdü ancak buna rağmen 2021'deki bütçe sınırına uyabilmesi için harcamalarını daha fazla kırpması gerekiyor.

Son açıklanan verilere göre Milton Keynes kökenli takım geçen sene 237.3 milyon pound harcadı. Bu, 2018'e göre 2.3 milyon pound daha az harcadıkları manasına geliyor. Takım, 2017'de bir önceki seneye göre 33.7 milyon, 2018'de ise 12.9 milyon pound daha fazla harcamıştı. Bu açıdan küçük bir gerileme oldu.

Aslında bu düşüş, takımın Renault Sport müşterisinden Honda'nın fabrika takımı olmasıyla gerçekleşti. Bu sayede harcama trendindeki artış durmuş oldu.

Buna rağmen Mercedes ve Ferrari gibi Red Bull'un da yeni finansal kurallar ve bütçe sınırının geleceği 2021 öncesinde gelecek aylarda yapılanmasında ciddi değişiklik yapması gerekecek.

Yıllık 145 milyon dolar olarak belirlenen bütçe sınırı pound olarak 113 milyon'a denk geliyor. Bu hesaplamaya bazı kalemler dahil edilmese dahi bu rakam, Red Bull'un yıllık harcadığı rakamın çok altında.

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Red Bull'un yıllık toplam geliri bir önceki seneye göre çok az arttı. 2018'de 245.1 milyon pound gelir elde eden takım, 2019'da 245.4 milyon pound elde etti. Buna karşı 2018'de 923 bin pound kâr yapan şirketin 2019 kârı 618 bin pound'a düştü.

Takımın finansal açıdan verilerini değerlendirmek, Red Bull Racing'in aracın tasarımından ve üretiminden sorumlu çalışanlarını bünyesinde bulunduran Red Bull Teknoloji şirketi ile olan bağı nedeniyle oldukça zor oluyor.

Buna karşı takım patronu Christian Horner, daha önceki açıklamalarında her zaman RBR'nin rakamlarının gerçek rakamlar olduğunu, RBT'nin kendileri için bir tedarikçi gibi olduğunu söylemişti.

RBT'nin AlphaTauri ile de anlaşması bulunuyor ve aynı zamanda F1 dışında, başta Aston Martin Valkyrie projesi olmak üzere farklı çalışmaları oluyor.

RBT'nin genel istatistiklerine baktığımızda, 2018'deki gelirinin 314 milyon pound, 2019'daki gelirinin ise 337.6 milyon pound olduğu görülüyor. Harcama tarafında ise 2018'de 265.9 milyon pound harcanırken, 2019'da 278.3 milyon pound harcanmış.

Red Bull'un ana şirketinin teknoloji şirketine olan finansal katkısı 2018'de 68.7 milyon pound olurken 2019'da 63 milyon pound'a düştü.

Red Bull Teknoloji'nin personel sayısı ise sürekli olarak yükselmeye devam ediyor. 2016'da 758 çalışan varken bu sayı gelecek senelerde sırasıyla 793, 809 ve 866 oldu. Bu, Red Bull'un bütçe sınırına uyabilmek için yaptıklarını gösteren çalışmalardan birisi çünkü bu sayede Red Bull Racing'in kendisinde yani F1 takımında sadece 59 çalışan olduğu manasına geliyor.

Horner, daha önce bu konuda yaptığı açıklamada, "Yöneticiler, stratejik hedeflere doğru ilerlemeyi değerlendirmek için yarış performansını, şampiyona performansını ve kontrollü bir maliyet tabanını temel anahtar performans göstergeleri olarak görüyorlar."

"Harcamalar kontrol altında olmaya devam ediyor ve takım, 2021'de gelecek yeni finansal kurallar için gerekli uyarlamaları yapma konusunda dikkatli." demişti.

 

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Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Adam Cooper

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