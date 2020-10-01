Ericsson: "Indycar pilotlar şampiyonası, Formula 1 ise takımlar"

Caterham ve Sauber'le Formula 1'de beş yıl mücadele eden Marcus Ericsson, geçen yıl IndyCar'a geçiş yaptı ve ilk yılında podyuma çıktı.

Oysa Formula 1'de geçirdiği beş yılda elde ettiği en iyi sonuç sekizincilikti.

2013'ten sonra ilk kez bir seride podyuma çıkan İsveçli sürücü, Formula 1 ile IndyCar arasındaki farkları anlattı.

Ericsson, “Formula 1 ve IndyCar'ı karşılaştırırsak, öncelikle IndyCar padok da dahil olmak üzere insanlara daha fazla açık. Pilotlar ve takımlar birbirleriyle iletişim kuruyorlar, araçlar görünürde duruyor. Formula 1'de biraz daha farklı bir yaklaşım var, daha özel, bu yüzden de taraftarlar yarışçılardan ve takımlardan uzak kalıyor."

"Formula 1 padokunda tamamen farklı bir atmosfer var. Amerika'da ise daha samimi ve daha ailevi ortamı var."

"Formula 1 olağanüstü ve erişilemez görünüyor. Bu, Formula 1 ve IndyCar arasında fark ettiğim en büyük fark."

"Bir bakıma Formula 1, takımların ve üreticilerin şampiyonası. Büyük ve küçük takımlar arasında büyük bir fark var. Bu, bütçe ve çalışan sayısı ile açıklanabilir."

"Formula 1'de otomobil üreticileri birbirleriyle rekabet ediyor olabilirler ancak sürücülerin önemli olmadığını düşünmeyin, çünkü tüm takımların, araçlarından maksimumu alabilecek bir pilota ihtiyaçları var."

"IndyCar'ın, sürücülerin sonucu etkileme olasılığının daha yüksek olduğu bir 'pilot şampiyonası' olması hoşuma gidiyor. Geçen yılın ilk yarışlarını hatırlıyorum, gerçekten çok eğlenceliydi. Çünkü hafta sonundan önce her şeyi doğru yaparsam, yarışı kazanma şansım olacağını biliyordum. Formula 1'de beş yıl boyunca zafer için rekabet etme fırsatım olmadı, çünkü küçük takımlar için yarışıyordum." dedi.