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Formula 1 Macaristan GP

Norris: "Farklı bir araca adapte olamıyorsanız, yeterince iyi değilsiniz demektir"

Son şampiyon Lando Norris, 2026 kurallarıyla birlikte değişen sürüş tarzlarına uyum sağlamakta zorlanan George Russell ve diğer pilotlara sert bir mesaj verdi.

Filip Cleeren Ronald Vording
Yayın tarihi:
Lando Norris, McLaren

Bu sezon karmaşıklaşan enerji geri kazanımı ve değişen aerodinamik yapının sürüş tarzlarını zorlaştırması, padoktaki ana tartışma konularından biri olmaya ve pilotlar tarafından sıklıkla eleştirilmeye devam ediyor. Mercedes pilotu George Russell’ın şampiyona lideri takım arkadaşı Kimi Antonelli’nin gerisinde kalması ve sürüş tarzını değiştirmekte zorlandığını açıklaması üzerine, son dünya şampiyonu Lando Norris’ten net bir eleştiri geldi.

Macaristan’da yabancı basının sorularını yanıtlayan Britanyalı pilot, kariyeri boyunca değişen şartlara sürekli adapte olmak zorunda kaldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Hayatımın her yılında sürüş tarzımı değiştirmek zorunda kaldım. Sanırım Russell’ın sürüş tarzı 20 yıl boyunca işe yaradı ama benim durumum pek öyle olmadı.”

“Benim doğal sürüş tarzım en son 2018'deki test döneminde işe yarıyordu, o kadar. O zamandan beri sürekli değişmek ve adapte olmak zorundayım.”

“Formula 1'de ne kadar çok deneyiminiz varsa, değişen kurallara o kadar iyi hazırlanmalısınız. Eğer farklı bir araca uyum sağlamaya hazır değilseniz, yeterince iyi bir seviyede değilsiniz demektir.” 

“Bu bizim işimiz; bize iyi, kötü, kolay ya da zor verilen her aracı sürelim diye milyonlarca dolar ödeniyor. Bunu yapmak zorundayız.”

Mercedes' George Russell is having to dig deep to get on top of the 2026 Mercedes and try to match Kimi Antonelli.

Mercedes' George Russell is having to dig deep to get on top of the 2026 Mercedes and try to match Kimi Antonelli.

Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Yeni kural dönemindeki güç ünitelerinin yapay zekâ yazılımlarına bağımlı hale gelmesi ve sürüşteki pilot faktörünün etkisini azalttığı yönündeki iddialara da değinen Norris, Max Verstappen ile aynı fikirde olmadığını belirtti: "Pilotun yeteneği kesinlikle hâlâ fark yaratabilir.” 

“Evet, bazı hızlı virajları bataryayı doldurmak için yavaş döndüğümüzden dolayı zaman kazanılacak yerler azalmış olabilir.”

“Ancak iyi bir pilotsanız, virajların çoğundan hâlâ avantaj elde edebilirsiniz.”

“Yere basma kuvvetinin düşmesiyle orta hızlı virajlar artık çok daha büyük bir zorluk. Örneğin Hungaroring'de 4. ve 11. virajlara girerken son süratimiz geçen yıla göre daha yüksek ama yol tutuşumuz daha az.”

“Aslında iyi bir pilot olarak fark yaratmak için önünüzde daha büyük bir fırsat var.”

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