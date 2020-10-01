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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"

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Horner: "Mercedes, modern dönemin en komple F1 aracını hazırladı"
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Red Bull Racing takım patronu Christian Horner, Mercedes'in modern dönemin en komple F1 aracını hazırlamasının, kendi işlerini zorlaştırdığını söyledi.

Red Bull'un zirveye geri dönüşü planladığı sezonda Mercedes, çok üstün bir araçla art arda 7. pilotlar ve takımlar şampiyonluğuna doğru ilerliyor.

Red Bull, sezonun başında RB16'da aerodinamik dengesizlik yaşarken motor partneri Honda da dayanıklılık sorunlarıyla karşılaştı.

Red Bull bu sene Mercedes ile aradaki farkı kapatmış gibi görünse de, gelecek sene gelişim fırsatlarının kısıtlı olacak olması, Red Bull'un kısa vadede büyük kazanç sağlamasını zorlaştıracak gibi görünüyor.

Buna karşı Horner, 2021'de hem aerodinami hem de güç ünitesi gelişimi açısından alanlar olduğunu, 2022'den önce daha iyi olma şanslarının olabileceğini söyledi.

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Horner, "Aracı her alanda geliştirmemiz lazım. Bu yüzden Honda ile birlikte tüm takım, bunu başarmaya odaklandık."

"Mercedes bu sene çok iyi iş çıkardı. Muhtemelen bu onların son 6-7 sene içerisinde hazırladıkları en komple, en güçlü araç. Bu açıdan çıtayı çok yükselttiler ancak bilirsiniz, bizim o seviyeyi hedeflememiz gerekiyor." dedi.

Ekip olarak en çok gelişimi kendilerinin mi yoksa Honda'nın mı göstermesi gerektiği sorulduğunda Horner, "Her zaman uyuşma önemlidir. Birlikte çalışma, aynı hedefi paylaşma önemli."

"Birlikte oraya ulaşabileceğimizden eminim. Mercedes çok dominant bir dönem yakaladı ancak hepimiz, bu sporda bir noktada böylesi dominasyonların biteceğini bilir. Bu, kaçınılmaz bir şey." şeklinde cevap verdi.

Bu seneki araçta yer alan parçaların çoğunun 2021 aracında kullanılacak olması nedeniyle Horner, mevcut aracın gelişimini son ana kadar sürdüreceklerini söyledi.

Horner, "Açıkçası bu araç, gelecek seneki aracın temeli olacak. Bu aracın muhtemelen %60'ı gelecek seneye aktarılacak. Bu yüzden şu an ile sezon sonu arasında aracı daha iyi anlayıp daha fazla performans bulmak için sıkı çalışıyoruz."

"Sıkı gelişim için geride 3 ay kaldı. Tüm takım büyük ölçüde buna odaklandı." dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Abdullah Çelik

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