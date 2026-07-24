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Formula 1 Macaristan GP

Russell, güç ünitesinin performansını düşüren sorunun nedenini açıkladı

Mercedes pilotu George Russell, Britanya ve Belçika Grand Prix'lerinde yaşadığı gizemli düzlük hızı kayıplarının nedeninin kalibrasyon hatası olduğunu açıkladı.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
George Russell, Mercedes

Belçika GP'nin startında yaşadığı elektriksel güç kaybı nedeniyle geriye düşüp Lewis Hamilton ile temas yaşayarak yarış dışı kalan Russell, Mercedes'in yaptığı derinlemesine incelemeler sonucunda performans kaybının kendi sürüş tarzından kaynaklanmadığının kesinleştiğini söyledi.

Sorunun güç ünitesinin kalibrasyon ayarlarındaki bir uyumsuzluktan kaynaklandığını belirten Russell, olayın detaylarını şu sözlerle aktardı: "Aslında durum, ekranda tam olarak doğru kalibre edilmemiş sayılardan ibaretti. Yani ortada donanımsal bir hata veya parçalarda bir problem yoktu.”

“Spa'da üst üste iki farklı sorun yaşadık. Birincisi, gücün tur genelinde optimum şekilde dağıtılamamasıydı ki benzer bir durumu Oscar Piastri de yaşadı.” 

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

George Russell, Mercedes, Lewis Hamilton, Ferrari

Fotoğraf: John Thys / AFP via Getty Images

“Ancak benim aracımda buna ek olarak, yine aynı kalibrasyon hatasıyla bağlantılı ayrı bir problem daha ortaya çıktı.”

“Artık potansiyel olarak hangi verilerin yanlış olduğunu biliyoruz. Bunları düzeltebilir, her şeyi yeniden kalibre edebilir ve güç ünitesinin tam potansiyelinde çalışmasını sağlayabiliriz.” 

“Benim açımdan bu konu artık geride kaldı, tamamen Budapeşte'ye odaklanmış durumdayım."

Macaristan GP öncesinde rakiplerine ve takım arkadaşına dikkat çeken tecrübeli pilot, sözlerini şöyle tamamladı: "Hungaroring sevdiğim bir pist ama gerçekten zorlu bir hafta sonu olacak.” 

George Russell, Mercedes

George Russell, Mercedes

Fotoğraf: John Thys / AFP via Getty Images

“Takvimdeki motor gücüne en az hassas tepki veren pistlerinden biri olduğunu biliyoruz ve hemen arkamızda Ferrari var. Şu anda motorlarından ziyade daha güçlü bir şasiye sahipler, bu yüzden tüm pistler arasında en çok burada rekabetçi olmalarını bekleyebilirsiniz.”

“Ayrıca Kimi her yarış hafta sonu inanılmaz bir performans sergiliyor, bu yüzden benim açımdan basit veya çantada keklik bir hafta sonu olmayacak."

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