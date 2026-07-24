2026 Macaristan GP 1. antrenman: En hızlı isim Leclerc oldu, Verstappen 2., Hamilton 3. sırada

Hafta sonunun ilk antrenman seansı için pilotlar pit yoluna dizildi ve start sinyalinin verilmesiyle 1 saatlik antrenman seansı başladı.

Piste çıktıktan kısa süre sonra Ferrari pilotu Charles Leclerc, 1:22.705 süresiyle erken tempoyu belirleyen isim oldu. Ardından Russell, 1:22.056 süresiyle Leclerc’i geride bıraktı ve zirveye yerleşti.

Fernando Alonso, 1:23.219’luk turuyla 4. sıraya yerleşirken takım arkadaşı Stroll, 1:23.471 süresiyle 9. sıraya yerleşti.

Seansın ilk 10 dakikası geride kaldığında Verstappen, 1:20.788 süresiyle liderliği ele geçirdi fakat Ferrari ikilisinden cevap gecikmedi: Leclerc 1:20.287 süresiyle liderliği geri alırken takım arkadaşı Hamilton 0.326 saniye farkla ikinci sıraya yerleşti. Max Verstappen, aracının vites düşürme ve fren performansından memnun olmadığını belirtmesinin üzerine pite girdi.

Antrenman seansına katılan çaylak pilotlar, takımların veri toplamasına katkı sağladı. Mercedes’te Antonelli’nin koltuğunu devralan çaylak pilot Vesti, 1:22.831 süresini kaydederek 14. sıraya yerleşti. McLaren’de Piastri’nin koltuğunu devralan Fornaroli ise 1:22.000 süresini elde ederek 9. sıraya yükseldi.

Seansın ilk yarısı geride kalırken dördüncü sıradaki Russell, 1:20.066 tur zamanını kaydederek kısa süreliğine liderliğe yerleşti: Piste dönen Max Verstappen, 1:19.559’luk turuyla zirveyi ele geçirdi.

Birkaç tur sonra Charles Leclerc temposunu artırarak 1:19.075 süresini kaydetti ve liderliğe yerleşti. Isack Hadjar’da güçlü bir tempo bulup üçüncü sıraya yükseldi.

Seansın sonlanmasına yaklaşık 25 dakika kala Lewis Hamilton, 1:19.618 süresini kaydederek üçüncü sıraya yükseldi.

Lance Stroll, 3. virajda aracının kontrolünü kaybederek spin attı. Spinin ardından aracın arka sol tekerinde yamukluk olduğu ekranlara yansıdı. Piste geri dönemeyen Stroll’un, süspansiyon hasarı aldığı bildirildi önce sarı bayraklar gösterildi, ardından seans kırmızı bayrakla durduruldu.

Stroll’un aracı güvenli şekilde pistten alındıktan sonra antrenman seansı kaldığı yerden devam etti.

Yeşil bayrağın ardından Verstappen, Leclerc’in yaklaşık yarım saniye gerisinde ikinci sıraya yerleşti.

Seansın sonlanmasına yaklaşık 10 dakika kala Williams pilotu Carlos Sainz, sert bir kitlenme yaşayarak pist dışına çıktı. Olayın ardından kısa süreli sarı bayrak gösterildi. Sainz, piste dönerek seansa devam etti.

Üçüncü sıradaki Lewis Hamilton, orta sektörde temposunu kaybederek süresini geliştiremedi. Seansın sonlarına doğru Leclerc, “Sanırım bir şey kırıldı” diyerek pit yoluna girdi ve antrenman seansını 7 dakika erken sonlandırdı. Leclerc’in aracı, mekaniklerler tarafından itilerek garaja götürüldü. Araçtaki sorunla ilgili detaylı bilgi verilmedi.

Seansın ilerleyen dakikalarında pilotlar hızlı tur denemeleri yapmak yerine pist ve araç hakkında veri toplamaya odaklandı.

Böylelikle sıralama değişmedi ve Ferrari pilotu Charles Leclerc, Macaristan’daki ilk antrenman seansının en hızlı ismi oldu. Max Verstappen ikinci sırada yer alırken Leclerc’in takım arkadaşı Lewis Hamilton, seansı üçüncü sırada noktaladı.