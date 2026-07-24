Paul Aron, Macaristan GP’nin ilk antrenman seansında Alpine koltuğuna geçecek
Estonyalı genç yetenek Paul Aron, Macaristan Grand Prix'sinin ilk serbest antrenman seansında Alpine koltuğuna oturacak.
2026 Formula 1 sezonunun yaz arası öncesindeki son yarışı olan Macaristan Grand Prix'sinde Alpine, ilk serbest antrenman seansı için Franco Colapinto’nun aracında genç pilot Paul Aron'a şans vereceğini doğruladı.
21 yaşındaki Estonyalı pilot, Hungaroring'deki ilk seansta Franco Colapinto'nun yerine piste çıkacak. Böylece Alpine, kurallar gereği sezon boyunca uygulamak zorunda olduğu çaylak sürücü antrenman kotasının ilkini Hungaroring'de doldurmuş olacak.
Paul Aron, Alpine
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Sezon boyunca Enstone'daki fabrikada yoğun şekilde simülatör testleri yapan Aron, A526 ile ilk resmi yarış hafta sonu deneyimini yaşayacak olmanın heyecanını şu sözlerle dile getirdi: "A526'nın direksiyonuna geçmek için sabırsızlanıyorum.”
“Bütün yılı Enstone'daki simülatörde bu araç üzerinde çalışarak geçirdim ve şimdi nihayet onu gerçek bir pistte kullanma fırsatı yakalayacağım.”
“Bu bana hem değerli bir deneyim kazandıracak hem de aracı doğrudan hissetme imkânı sunacak.”
“Geçen yıl katıldığım üç serbest antrenman seansı da çok iyi geçmişti. Bu deneyimlerin üzerine koyarak hafta sonu boyunca takıma olabildiğince çok yardımcı olmak istiyorum."
Paul Aron, Audi F1 Team
Fotoğraf: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
Macaristan hafta sonu, Paul Aron için bu sezonki ilk F1 deneyimi olmayacak. Estonyalı pilot, sezonun başlarında Audi takımıyla da serbest antrenman seansında piste çıkmıştı.
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Paul Aron, Macaristan GP’nin ilk antrenman seansında Alpine koltuğuna geçecek
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