Racing Point: "Aracımızı Mercedes'ten esinlenerek tasarlarken egosuz davrandık"

RP20, piste çıkarıldıktan hemen sonra 2019 Mercedes W10 ile önemli benzerlikleri nedeniyle büyük eleştirilere neden oldu.

Aracın genel aero konsepti, Mercedes'in uzun süredir kullandığı düşük araç eğimi konseptiyle aynı ve bu da birkaç yıl boyunca Red Bull'un tasarımından ilham alınarak tasarlanan konseptten vazgeçildiği anlamına geliyor.

Green, Mercedes konseptini benimseyerek "egosuz" davrandıklarını ve diğerlerinin bunu yapamayacağını düşünüyor.

Motorsport.com'a konuşan takımın teknik patronu,"Egonuz olmadığında bu tür kararlar alabiliyorsunuz."

"Bence bu, bizim için büyük bir artı ve tam da bu nedenle pek çok takım, bizim yaptığımız şeyi yapmazlar. Çünkü çok fazla egoları var."

"Çok fazla 'Ah, hayır bu fikir burada icat edilmedi' ve 'kendimiz yapacağız çünkü daha iyisini biliyoruz' sendromu var."

"İyi ama dördüncü sıra civarındayız ve Mercedes’in birkaç saniye arkasında ilerliyoruz. Bu yüzden oturup 'aslında, Mercedes'ten çok daha iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz, sadece yaptığımız şeyi yapmaya devam etmeliyiz' diye düşünmek bizim için çok zor."

"Birbirimize karşı dürüst olduk ve 'bakın, bizden daha iyi bir iş yapıyorlar. Peki ne yapıyorlar? Neyi bu kadar iyi yapıyorlar?' diye sorduk."

"Ve bunlar, takım içerisinde egoya sahip olmadığınızda yapabileceğiniz tartışmalar."

"Herkes sadece en iyisini yapmak istiyor ve bunu görüyor. Bu kesinlikle bizim bir gücümüz." dedi.

RP20, Barcelona'daki testlerde önemli bir tartışmaya neden oldu ve rakip takımlar, 2020 sezonu başladığı zaman İngiliz ekibin aracını protesto etmeyi dahi düşündüler.

Green, tasarım konseptindeki büyük değişinim, önemli bir zihinsel uyum gerektirdiğini de kabul etti.

"Bunu yapma fırsatımız vardı ve bunu değerlendirdik. Herkes bunun için hazırdı.

"Takımla konuşmak ve 'Bakın, daha önce yaptığınız şeyleri şimdilik rafa kaldırmak zorundasınız, çünkü farklı bir rota takip etmek zorundayız' demek önemli bir zorluktu."

"Bu, farklı bir öğrenme türü ve çok iyi bir anlayışa sahip olmadığımız bir konsept."

"Bu önemli bir meydan okuma olacak çünkü sadece bir konsept almak, resimlere bakmak ve çalıştırmak gibi bir durum değil.

"Altındaki felsefeyi ve konsepti anlamakla ilgili."