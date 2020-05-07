Ferrari, B seçeneği olarak Sainz'ı Ricciardo'ya tercih edebilir!

Motorsport.com İtalya, dün Sebastian Vettel ile Ferrari arasındaki görüşmelerin pek de olumlu gitmediğini ve hatta durma noktasına geldiğini öğrenmişti. Ferrari şimdi alternatiflerine bakmaya başladı ve öne çıkan üç aday var; Daniel Ricciardo, Carlos Sainz ve Antonio Giovinazzi.

Ancak son birkaç günde bazı sürprizler yaşandı ve bu adayların öncelik sırası değişmiş gibi görünüyor. Başlangıçta Ricciardo, Ferrari koltuğu için ana adaydı ancak şimdi Charles Leclerc'in takıma arkadaşı olması Sainz ismi öne çıktı.

Çünkü Sainz, Ferrari'nin planlarına ve analizlerine daha iyi uyuyor.

Sainz'ın lehine olan birden fazla faktör var. Bunlardan ilki Ricciardo'nun bugün F1 padokunda en çok para kazanın dört sürücüden birisi olması.

Bu da Ricciardo'nun daha yüksek maliyetli bir seçim olacağı anlamına geliyor.

Ricciardo'nun Ferrari hayalini gerçekleştirebilmek ücretinden indirime gidebileceği düşünülebilir, ancak Motorsport.com İtalya'nın kaynakları, Sainz ile yapılacak olası anlaşmanın, Ricciardo'nun yarı fiyatına denk gelebileceğini öğrendi.

İçinde bulunduğumuz mevcut koronavirüs durumu göz önüne alındığında, bu faktör seçimde büyük bir role sahip olabilir.

Ayrıca Sainz, masanın üzerine 2019 sezonundaki harika performansını da koyabilir.

Ek olarak 25 yaşındaki Sainz, Ricciardo'ya kıyasla daha genç ve henüz potansiyelinin zirvesine ulaşmadı.

İspanyol sürücünün artıları bununla da bitmiyor. Toro Rosso ile geçirdiği üç yılla birlikte akıcı şekilde İtalyanca konuşabilen Sainz, İspanyol olması sayesinde Fernando Alonso'dan sonra İspanyolca konuşabilen ilk Ferrari pilotu olarak FCA'ya ticari anlamda da yardımcı olabilir.

Tüm bunlar Sainz'ı Ricciardo'nun önüne yerleştirtiyor.

Peki Antonio Giovinazzi bu denklemin neresinde? İtalyan sürücünün 2020 öncesindeki hedefi Kimi Raikkonen'i yenmek ve yeteneğini kanıtlamaktı. Ancak sezon henüz başlayamadı ve geçen yılki performansı baz alındığında Ferrari koltuğu için hazır değil.

Ferrari ve Vettel arasındaki görüşmelerde iki taraf da geri adım atmazsa, Ferrari B seçeneği olarak Sainz'a yönelecek.