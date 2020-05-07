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Formula 1 / Son dakika

Takvimde olmayan pistler, 2020 F1 takvimine girmek için çekişiyor

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Takvimde olmayan pistler, 2020 F1 takvimine girmek için çekişiyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 May 2020 18:09

Chase Carey, Formula 1'in orijinal 2020 takviminde yer almayan pistlerle görüşme halinde olduğunu açıkladı.

Chase Carey isim vermedi ancak Imola, Hockenheim ve Portimao, 2020 yılında kapalı kapılar ardından F1 yarışı gerçekleştirmeye ilgi gösterdiklerini belirttiler.

Carey, açıklamasında şöyle dedi: "Avustralya'dan bu yana durmaksızın çalışıyoruz ve 2020 yarış takvimini bir araya getirebilmek adına organizatörlerimizle aktif olarak temas kuruyoruz."

"Önümüzde iki temel zorluk var; yarışı yapabileceğimiz yerleri belirlemek ve gerekli tüm taraftarları ve ekipmanlarını bir yarış için o yere nasıl taşıyacağımızı belirlemek."

"Tüm seçenekleri keşfettiğimizden emin olmak adına, tüm organizatörlerimizin yanı sıra şu anda 2020 takvimimizde olmayan bazı pistlerle görüşüyoruz."

"Amacımız sezonu 4-5 Temmuz hafta sonunda Avusturya'da başlatmak ve muhtemelen 11-12 Temmuz hafta sonunda da Avusturya'da yarışacağız."

"Şu anda Eylül'e kadar yapılabilecek ekstra Avrupa yarışları için, ki buna geleneksel olan Ağustos arasının içinde bulunduğu dönem de dahil, yaptığımız planın çoğunu tamamlamış durumdayız."

"Sezonu Aralık ayında Bahreyn ve Abu Dhabi'de bitirmeden önce, Eylül Ekim ve Kasım aylarında Avrasya, Asya ve Amerika'da yarışmayı planlıyoruz."

"Bu yıl 15-18 yarışlık bir takvime sahip olmayı umuyoruz. Takvimin ilk bölümünün taraftarsız yarışlardan oluşması bekliyoruz ve sezonun ikinci yarısında taraftarların yarışlara katılmasına izin verilmesini umuyoruz."

Carey, şu noktada sezonu 2021'de bitirmek gibi bir plan olmadığını, ancak bu seçeneğin hâlâ mümkün olduğunu da belirtti.

"Tabii ki tatiller sırasında gayet uzun bir ara bulunacak, tatil haftalarında yarışmayacağız. Ancak bu, bizim girişimcilerimiz ve bir sürü farklı taraf ile yapacağımız anlaşma sonucu, elimizde olan bir seçenek."

"Bu, düşündüğümüz ve konuştuğumuz bir şey. Fakat amacımızın sezonu orijinal tarihimizden birkaç hafta sonra bitirmek olduğunu söyleyebilirim. Yani Aralık ayı ortasında, tatillerden önce."

Carey, gelecek yıl işlerin normale dönmesini bekliyor.

"2021'in, Ocak ayında planladığımız 2021'e benzemesini hedefliyoruz. Sonuçlandırmamız gereken sözleşme yenilemelerimiz var ve hem taraftarlarımız, hem de ekonomik anlamda hissedarlarımız için pozitif bir gelişme olacağına inandığımız birkaç yeni yarış hakkında devam eden görüşmelerimiz de var."

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Bu Haber Hakkında

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Editör Adam Cooper

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