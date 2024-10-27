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Formula 1 Meksika GP

Piastri: "Q1'de elenmek sinir bozucu"

Oscar Piastri, sıralamalarda yaptığı hata nedeniyle Meksika GP'sine 17. sıradan başlayacak.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Oscar Piastri, McLaren F1 Team, in the cockpit

Oscar Piastri, McLaren F1 Team, in the cockpit

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Oscar Piastri, Meksika Grand Prix sıralama turlarında aracının tabanını kerb'lere çarptı ve erken şekilde Q1'de elendi.

Pist limitlerini aştığı için tur zamanı iptal edilen Piastri, "12. virajda pist dışına çıktım ve orada kerb'e çarptım."

"Normalde turum fazlasıyla yeterli olacaktı, o yüzden böyle bir hata yapmak çok sinir bozucu. Yaklaşık bir saniye kaybettim."

"Burası zorlu bir pist ancak bugünkü sorun pistin zorluğu değildi. Sadece çok kötü bir hata yaptım."

"Geçen yıl Lando'nun benzer bir pozisyonda olduğunu gördük, bu yüzden onun nasıl ilerlediğini iyice çalışacağım ve aynısını yapmaya çalışacağım," şeklinde konuştu.

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