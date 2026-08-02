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Formula 1 Hungaroring Pirelli testi

Coulthard: “Lando son yarışta dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi”

F1 yorumcusu David Coulthard, Lando Norris’in Macaristan GP galibiyetini değerlendirdi ve pilotun sergilediği performansı övdü.

Lydia Mee Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lando Norris, McLaren

2026 sezonunun ilk yarısını dayanıklılık sorunlarıyla ve aracının Mercedes ve Ferrari’nin gerisinde kalan performansı nedeniyle zorlu geçiren son dünya şampiyonu Lando Norris, Macaristan’a getirilen yeni güncelleme paketiyle küllerinden doğdu. Britanyalı pilot, hem kendisi hem de takımı McLaren adına sezonun ilk galibiyetini Hungaroring’de elde etti.

Up To Speed podcast yayınında yaz arasında tabloyu değerlendiren David Coulthard, son hafta sonunu kazanan Norris’e ayrı bir parantez açtı.

Cumartesi sıralama turlarında Ferrari pilotu Lewis Hamilton’ı sadece 0.012 saniye farkla geride bırakarak pole pozisyonunu kazanan Norris, yarışın başında liderliği takım arkadaşı Oscar Piastri’ye kaptırmıştı. Ancak Piastri’nin tur bindirme esnasında Williams pilotu Carlos Sainz ile temas yaşaması ve ardından şanzıman arızasıyla yarış dışı kalmasıyla liderliği geri alan Norris, damalı bayrağa kadar yarışı tamamen kontrolünde götürdü.

Coulthard, Britanyalı pilotun sergilediği bu üstün performansı şu sözlerle değerlendirdi: "Lando’ya hafta sonu boyunca sergilediği muazzam performans için kocaman bir tebrik göndermek gerekiyor.” 

“Yaz arasına girmeden önce, tüm hafta sonu boyunca dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi.”

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Basın toplantısında pilotlara yaz tatilinde ne yapacakları sorulduğunda herkesin Lando’ya bakması çok eğlenceliydi.” 

“Pilotlar arasında adeta 'parti çocuğu' ününe kavuştu. Bence bu biraz haksız bir etiket ama neticede durum bu noktaya geldi."

Yaz tatiline girilirken genel klasmanda Mercedes’in genç yıldızı Kimi Antonelli 219 puanla liderliğini sürdürüyor. Onu 169 puanla Lewis Hamilton ve 160 puanla George Russell takip ediyor. Charles Leclerc 138 puanla dördüncü sıradayken, Macaristan’daki zaferiyle moral bulan Lando Norris, 128 puanla beşinci sırada yer alıyor.

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