Norris: “Sürüşü berbat ama hızlı bir aracı her şeye tercih ederim”

Hungaroring'de Lewis Hamilton'ın 0.012 saniye önünde pole pozisyonunu kazanan Lando Norris, yarışın ilk turundaki 2. virajda çizgi kaybetmesi sonucu liderliği takım arkadaşı Oscar Piastri'ye kaptırmıştı.

Ancak yarışta bir süre takım arkadaşının arkasında kalan ve telsizden daha iyi bir tempoya sahip olduğunu dile getiren İngiliz pilot, 2025 Brezilya GP'sinden bu yana süregelen 12 yarışlık galibiyet hasretine son verdi.

Piastri'nin tur yiyen araçlarla vakit kaybetmesi ve ardından vites kutusu arızasıyla yarış dışı kalmasının da etkisiyle yarışı Max Verstappen'in 15 saniye önünde kazanan Norris, yarış sonrası açıklamalar yaptı.

Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Yarışın ardından konuşan Norris, aracın sürüşünün zaman zaman zor olduğunu ancak elde edilen temponun muazzam seviyede seyrettiğini belirtti: “Beni en mutlu eden şey kesinlikle hızımızdı. Araç zaman zaman berbat bir sürüş hissi veriyordu ama çok hızlıydı. Sürüşü berbat ama hızlı bir aracı her şeye tercih ederim.”

“İlk bölümde Oscar’ın arkasındayken bile tüm yarış boyunca yakaladığım tempo harikaydı. 2. virajdaki performansım en iyisi değildi ama sonrasında tempo ve lastik korumaya baktığımda her anlamda ondan daha iyiydim.”

"Liderliği kaybettikten sonra bile yarışı kazanacağımdan emindim. "

Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Takımın "Papaya Kuralları" gereği öncelikli pit stop hakkının liderdeki Piastri'ye verilmesini ve telsizdeki strateji baskısını da değerlendiren 26 yaşındaki sürücü, sözlerini şöyle tamamladı: "Sadece yarışı kazanmak istiyordum. Takım olarak elbette aşırı agresifleşip birbirimizin yarışını mahvetmemizi engelleyen kurallarımız var.”

“Ancak Oscar'ın arkasında takılı kaldığımda Max hemen 3-4 saniye gerimizdeydi ve bir tehditti.”

“Erken pite girip farkı, en azından bir pit süresi kadar açmak istiyordum. Takım kendi açısından haklı olarak iki aracın da yarışını riske atmamak için temkinli davrandı, bunu anlıyorum.”

“Yine de yarışta tamamen farklı bir seviyedeydik. Doğru ritmi ve akışı yakaladığımı hissettim. Araç iyi olduğunda ve tempoya girdiğimde beni durdurmak imkansızdır.”

pilotlar şampiyonasında 5. sırada yer alan Norris, bu zaferle şampiyona lideri Kimi Antonelli ile arasındaki farkı 91 puana indirdi.