Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1

Brundle: "McLaren'ın zaferi, şampiyonluk mücadelesinin henüz bitmediğini gösteriyor"

Martin Brundle, McLaren'ın Macaristan Grand Prix'sindeki zaferinin ardından 2026 Formula 1 sezonunda şampiyonluk mücadelesinin hâlâ sona ermediğini ve önlerinde alınabilecek çok sayıda puan bulunduğunu söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oscar Piastri, McLaren, Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren

Sky Sports F1 yorumcusu ve eski Formula 1 pilotu Martin Brundle, ağustos ayındaki yaz arasından önce kaleme aldığı yarış değerlendirmesinde, Macaristan Grand Prix'sinin ardından değişen güç dengelerini analiz etti.

McLaren'ın Hungaroring'e getirdiği son güncelleme paketi meyvesini verirken, Woking merkezli ekip bu pistteki 14. galibiyetini elde etti.

Brundle, bu gelişmenin şampiyonluk yarışını yeniden canlandırabileceğini düşünüyor.

"Eğer McLaren'ın getirdiği güncelleme paketi gerçekten önemli bir performans artışı sağladıysa ve bu gelişim diğer pistlere de aynı şekilde yansırsa, Hungaroring'deki 14. zaferlerinin ardından ilk dört takım birbirine her zamankinden daha yakın hale gelir."

"Bu durumda şampiyona kesinlikle henüz bitmiş değil."

Takvimde kalan tüm yarışların planlandığı gibi yapılması halinde sezonun geri kalanında pilotlar ve takımlar için toplam 291 puan kazanma fırsatı bulunuyor.

Ancak Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle Katar ve sezon finali olan Abu Dabi Grand Prix'lerinin geleceği belirsizliğini koruyor.

Formula 1 yönetimi, olası iptaller durumunda kasım sonu veya aralık başında Avrupa'da düzenlenecek alternatif bir yarış üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan aynı çatışmalar nedeniyle nisan ayında iptal edilen Suudi Arabistan ve Bahreyn Grand Prix'leriyle ilgili de yeni kararlar alındı. Formula 1, Bahreyn Grand Prix'sinin 2-4 Ekim tarihlerinde Malezya'daki Sepang Pisti'nde düzenleneceğini resmen doğruladı.

Brundle şöyle devam etti: "Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle kalan tüm yarışların yapılması halinde sezon sonunda dağıtılacak 291 puan daha var."

"Bu konuyla ilgili olarak Bahreyn Grand Prix'si artık oldukça sevilen Sepang Pisti'nde gerçekleştirilecek. Formula 1'in ve paydaşlarının pandemi döneminde gösterdiği yaratıcı yaklaşım ile esnekliğin aynısını burada da görüyoruz ve bunu takdir ediyorum."

"Eğer Katar ve Abu Dabi yarışları yapılamazsa, kasım sonu ya da aralık başında Avrupa'da kesinlikle bir yedek yarış düzenlenecek gibi görünüyor."

"Belki o yarış için araçlara far ve silecek takmamız gerekecek ama takımlar ve pilotlar her zamanki gibi buna da kolayca uyum sağlayacaktır."

Martin Brundle

Martin Brundle

Photo by: James Sutton / Motorsport Images

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Afrika'nın F1 girişimleri rekabete dönüştü: Ruanda, Fas ve Kongo gündemde

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Lydia Mee

Steiner: "Sainz Macaristan'da daha ağır bir ceza almalıydı"

Formula 1
Formula 1
Steiner: "Sainz Macaristan'da daha ağır bir ceza almalıydı"

Bearman'dan Aston Martin iddialarına net yanıt: "Hedefim hâlâ Ferrari"

Formula 1
Formula 1
Bearman'dan Aston Martin iddialarına net yanıt: "Hedefim hâlâ Ferrari"

Coulthard'dan iddialı tahmin: "Aston Martin, iki yıl içinde 'en çok gelişim kaydeden takım' olacak"

Formula 1
Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Coulthard'dan iddialı tahmin: "Aston Martin, iki yıl içinde 'en çok gelişim kaydeden takım' olacak"
Daha fazlası
Martin Brundle

Brundle, güvenlik aracı kuralları için üç alternatif çözüm önerdi

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Brundle, güvenlik aracı kuralları için üç alternatif çözüm önerdi

Brundle: "Russell, şansa inanmaya devam etmek zorunda”

Formula 1
Formula 1
İspanya GP
Brundle: "Russell, şansa inanmaya devam etmek zorunda”

Brundle: “Russell Japonya’da kontrolünü kaybetti”

Formula 1
Formula 1
Bahreyn GP
Brundle: “Russell Japonya’da kontrolünü kaybetti”
Daha fazlası
McLaren

Coulthard: “Lando son yarışta dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi”

Formula 1
Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Coulthard: “Lando son yarışta dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi”

Stella: “Lando artık çok daha özgüvenli”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Stella: “Lando artık çok daha özgüvenli”

Norris: “Sürüşü berbat ama hızlı bir aracı her şeye tercih ederim”

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Norris: “Sürüşü berbat ama hızlı bir aracı her şeye tercih ederim”

Son Haberler

Aston Martin'in kilit ismi 13 yılın ardından takımdan ayrılıyor, yerine Wheatley gelebilir

Formula 1
F1 Formula 1
Aston Martin'in kilit ismi 13 yılın ardından takımdan ayrılıyor, yerine Wheatley gelebilir

Brundle: "McLaren'ın zaferi, şampiyonluk mücadelesinin henüz bitmediğini gösteriyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Brundle: "McLaren'ın zaferi, şampiyonluk mücadelesinin henüz bitmediğini gösteriyor"

Afrika'nın F1 girişimleri rekabete dönüştü: Ruanda, Fas ve Kongo gündemde

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Afrika'nın F1 girişimleri rekabete dönüştü: Ruanda, Fas ve Kongo gündemde

Leclerc: "Yeni araçlarda tek bir yanlış hamle sizi daha da geriye götürüyor"

Formula 1
F1 Formula 1
Leclerc: "Yeni araçlarda tek bir yanlış hamle sizi daha da geriye götürüyor"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle