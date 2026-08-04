Brundle: "McLaren'ın zaferi, şampiyonluk mücadelesinin henüz bitmediğini gösteriyor"

Sky Sports F1 yorumcusu ve eski Formula 1 pilotu Martin Brundle, ağustos ayındaki yaz arasından önce kaleme aldığı yarış değerlendirmesinde, Macaristan Grand Prix'sinin ardından değişen güç dengelerini analiz etti.

McLaren'ın Hungaroring'e getirdiği son güncelleme paketi meyvesini verirken, Woking merkezli ekip bu pistteki 14. galibiyetini elde etti.

Brundle, bu gelişmenin şampiyonluk yarışını yeniden canlandırabileceğini düşünüyor.

"Eğer McLaren'ın getirdiği güncelleme paketi gerçekten önemli bir performans artışı sağladıysa ve bu gelişim diğer pistlere de aynı şekilde yansırsa, Hungaroring'deki 14. zaferlerinin ardından ilk dört takım birbirine her zamankinden daha yakın hale gelir."

"Bu durumda şampiyona kesinlikle henüz bitmiş değil."

Takvimde kalan tüm yarışların planlandığı gibi yapılması halinde sezonun geri kalanında pilotlar ve takımlar için toplam 291 puan kazanma fırsatı bulunuyor.

Ancak Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle Katar ve sezon finali olan Abu Dabi Grand Prix'lerinin geleceği belirsizliğini koruyor.

Formula 1 yönetimi, olası iptaller durumunda kasım sonu veya aralık başında Avrupa'da düzenlenecek alternatif bir yarış üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan aynı çatışmalar nedeniyle nisan ayında iptal edilen Suudi Arabistan ve Bahreyn Grand Prix'leriyle ilgili de yeni kararlar alındı. Formula 1, Bahreyn Grand Prix'sinin 2-4 Ekim tarihlerinde Malezya'daki Sepang Pisti'nde düzenleneceğini resmen doğruladı.

Brundle şöyle devam etti: "Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle kalan tüm yarışların yapılması halinde sezon sonunda dağıtılacak 291 puan daha var."

"Bu konuyla ilgili olarak Bahreyn Grand Prix'si artık oldukça sevilen Sepang Pisti'nde gerçekleştirilecek. Formula 1'in ve paydaşlarının pandemi döneminde gösterdiği yaratıcı yaklaşım ile esnekliğin aynısını burada da görüyoruz ve bunu takdir ediyorum."

"Eğer Katar ve Abu Dabi yarışları yapılamazsa, kasım sonu ya da aralık başında Avrupa'da kesinlikle bir yedek yarış düzenlenecek gibi görünüyor."

"Belki o yarış için araçlara far ve silecek takmamız gerekecek ama takımlar ve pilotlar her zamanki gibi buna da kolayca uyum sağlayacaktır."

Martin Brundle Photo by: James Sutton / Motorsport Images