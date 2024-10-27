Marko: "Ferrari'nin temposu endişe verici”

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in sıralama turlarındaki performansını övdü ve takımın bu hafta sonuna yönelik güçlü bir hazırlık yaptığını belirtti.



Ancak Ferrari'nin yarış temposunun endişe verici olduğunu belirten Marko, diğer taraftan Perez'in performansının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Sıralama turlarını değerlendiren Marko, "Max, ilk turu iptal olduktan sonra sinirlerini kontrol altına alarak muazzam bir tur attı. Mühendislerimizi de büyük bir tebrik etmek lazım; aracı doğru yönde geliştirdiler."



"Aracımızın çalışması için çok dar bir bant aralığı var ve bu sefer her şey gerçekten doğru yöne gitti."

"Ancak Ferrari'nin temposuna bakarsanız, bunu tüm yarış boyunca sürdürebilirlerse işimiz gerçekten zor olacak," şeklinde konuştu.

Perez'in performansına da değinen Marko şunları söyledi: "Babasının iyimserliğine saygı duyarım ama radyoda fren sorunlarından çok şikayet ettiğini duydum. Ne olup bittiğine bakmamız gerekecek. Ancak hepimizin beklediği yeniden yükseliş maalesef gerçekleşmedi."