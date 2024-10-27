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Formula 1 Meksika GP

Marko: "Ferrari'nin temposu endişe verici”

Helmut Marko, Sergio Perez'in sıralama performansını ve Ferrari'nin yarış temposunu değerlendirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Sergio Perez, Red Bull Racing, speaks with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in the garage

Sergio Perez, Red Bull Racing, speaks with Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in the garage

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Max Verstappen'in sıralama turlarındaki performansını övdü ve takımın bu hafta sonuna yönelik güçlü bir hazırlık yaptığını belirtti.

Ancak Ferrari'nin yarış temposunun endişe verici olduğunu belirten Marko, diğer taraftan Perez'in performansının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Sıralama turlarını değerlendiren Marko, "Max, ilk turu iptal olduktan sonra sinirlerini kontrol altına alarak muazzam bir tur attı. Mühendislerimizi de büyük bir tebrik etmek lazım; aracı doğru yönde geliştirdiler."

"Aracımızın çalışması için çok dar bir bant aralığı var ve bu sefer her şey gerçekten doğru yöne gitti." 

"Ancak Ferrari'nin temposuna bakarsanız, bunu tüm yarış boyunca sürdürebilirlerse işimiz gerçekten zor olacak," şeklinde konuştu.

Perez'in performansına da değinen Marko şunları söyledi: "Babasının iyimserliğine saygı duyarım ama radyoda fren sorunlarından çok şikayet ettiğini duydum. Ne olup bittiğine bakmamız gerekecek. Ancak hepimizin beklediği yeniden yükseliş maalesef gerçekleşmedi."

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