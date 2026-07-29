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Formula 1 Macaristan GP

Stella: “Lando artık çok daha özgüvenli”

Mclaren takım patronu Andrea Stella, Lando Norris'in gelişim sürecine değinerek son şapiyon pilotun bu sezon daha özgüvenli olduğunu belirtti.

Filip Cleeren Stuart Codling
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Andrea Stella, McLaren, Lando Norris, McLaren

Andrea Stella, son dünya şampiyonu Lando Norris'in 2025 sezonunun ilk bölümünde yaşadığı düşüşü atlatıp şampiyonluğa ulaşmasının, onu 2026'da çok daha özgüvenli ve olgun bir pilota dönüştürdüğünü vurguladı. Geçen yıl şampiyonluk mücadelesi verirken zaman zaman özgüven eksikliği yaşadığını samimiyetle dile getiren Norris, bu sezon kendinden daha emin adımlarla ilerliyor.

MCL40 güncellemesinin ardından Macaristan Grand Prix'sinde pol pozisyonundan başlayıp üstün bir galibiyet elde eden Britanyalı pilot, bu performansıyla şampiyona lideri Mercedes’e gözdağı verdi.

Sezonun ilk zaferinin ardından konuşan Norris, geçen yıla kıyasla çok daha iyi bir iş çıkardığını belirterek hem pistte hem de pist dışında yapılan küçük dokunuşların ve mühendisleriyle yürüttüğü detaylı çalışmaların meyvesini topladığını ifade etmişti.

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

McLaren Takım Patronu Andrea Stella ise Norris’in kişisel ve teknik gelişiminden övgüyle bahsederek şu değerlendirmelerde bulundu: "Lando'nun hem geçen sezonki hem de bu sezonun ilk yarısındaki performansından gerçekten çok etkilendim.” 

“İnişler ve çıkışlar yaşadı, bazı zorluklar oldu, gözden geçirilmesi ve ders çıkarılması gereken net noktalar vardı ve o hepsini tamamen kabullendi.” 

“Kendisi, etrafındaki mühendis grubu ve tüm ekibiyle birlikte çok sıkı çalıştı; kişiliği ve sürüşü açısından harika bir gelişim kaydetmeyi başardı.”

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Macaristan’da gördüğümüz sonuç sadece bu yükseliş grafiğinin bir parçası. Lando artık çok daha özgüvenli, bence yeni nesil araçları anladı ve nasıl bir sürüş sergilemesi gerektiği konusunda artık daha kararlı."

Benzer bir gelişim sürecinin şu anda Oscar Piastri cephesinde de yaşandığını belirten Stella, Avustralyalı pilotun durumuna da değindi: "Lando için harika bir gelişim grafiği gördük ve açıkçası aynı durum Oscar için de geçerli.” 

“Oscar hâlâ 2026 araçlarının bu düşük yol tutuş yapısına uyum sağlamaya çalışıyor fakat kesinlikle gelişim kaydediyor. Mühendislik ekibiyle yeni nesil araç ve kurallar üzerinde çok kapsamlı çalışmalar yürütüyor.” 

“Sezonun ikinci yarısında çok güçlü bir Oscar göreceğimizi düşünüyorum."

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