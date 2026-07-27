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Formula 1 Macaristan GP

Hinchcliffe: "Piastri sorun yaşamasaydı bile Lando kazanırdı”

F1 TV yorumcusu James Hinchcliffe, Macaristan GP'sinde zafere ulaşan Lando Norris'in sergilediği baskın performansa dikkat çekti.

Lydia Mee Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Lando Norris, McLaren

Hungaroring'de pole pozisyonundan başladığı yarışta ilk turda liderliği takım arkadaşı Oscar Piastri'ye kaptırmasına rağmen mükemmel bir geri dönüşle zafere ulaşan Lando Norris, F1 TV uzmanı James Hinchcliffe'ten büyük övgü aldı.

Yarışın ardından F1 TV programında Macaristan GP’iy değerlendiren Hinchcliffe, Norris’in pistteki tüm rakiplerine kıyasla bambaşka bir seviyede olduğunu belirtti: "Lando bugün tam anlamıyla durdurulamazdı. Gerçekten en üstün performanslarından birini izledi.”

“Liderliği kaybettiğinde bile, Oscar henüz hiçbir sorun yaşamamışken ondan açık ara daha hızlıydı.” 

“Pit öncesi veya sonrası fark etmeksizin herkesi geride bırakabilecek harika bir tempoya sahipti.” 

“Yarışta sadece araç değil, pilot da olağanüstü bir iş çıkardı. Tüm pisti kontrolü altında tuttu."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Photo by: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

Piastri'nin tur yiyen Williams pilotu Carlos Sainz ile yaşadığı engellenme olayına ve yarışın olası senaryolarına değinen ünlü yorumcu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sainz ile Piastri arasındaki olay gerçekten çok garipti.” 

“Jolyon Palmer'ın da yayında belirttiği gibi Sainz zeki bir pilottur, kuralları çok iyi bilir. Orada iletişimde veya aracın yazılımında kesinlikle bir şeyler ters gitmiş olmalı.”

“Fakat bence Piastri sorun yaşamasaydı bile Lando yarışı kazanırdı. Lando'nun pistteki temposunu kendi gözlerimle gördükten sonra, takım arkadaşını geçeceğinden hiç şüphem olmadı. 

 

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