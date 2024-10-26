Sıralama turlarını 4. tamamlayan Leclerc: "Yarış temposunda en hızlıyım"

Takım arkadaşı Carlos Sainz sıralama turlarında pole pozisyonunu alırken, Charles Leclerc beşinci sırada kaldı.



Leclerc, hafta sonu boyunca istediği performansa ulaşamadığını ancak yarış temposunda güçlü olduğunu belirtti.

Sıralama turlarının ardından Leclerc, "Beklentilerime göre, evet hayal kırıklığı yaşadım ama şaşırmadım. 2. antrenmandan itibaren araçta zorlanıyordum ve kendimi iyi hissetmiyordum."



"Yine de Q3’te tur çok iyi gidiyordu ancak 10. virajda aracın kontrolünü kaybettim. Çünkü hızım yetersizdi ve risk almam gerekiyordu."



"4.lük fena değil ama tabii ki daha iyi olabilirdi.”

"Çok düşük yol tutuşuna sahip pistlerde sıralamalarda zorlanıyorum. Yine de dün yarış simülasyonlarında en hızlı bendim, bu iyi bir şey. Dördüncü sıradan başlamak işleri zorlaştıracak, ama iyimserim."

"Takım olarak iyi bir noktadayız. Carlos ve ben çok iyi performans gösteriyoruz. Rakiplerimizin her zaman aynı seviyede olmaması bizim için avantaj."



"Austin’de en hızlı araca sahiptik ve bundan yararlandık. Burada da özellikle yarış temposunda en hızlılardan biriyiz. Yüksek beklentilerle fazla ileri gitmemeliyiz çünkü diğer takımlar hızını bulabilir. Şimdilik işimizi iyi yapıyoruz."