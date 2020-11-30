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Formula 1 / Son dakika

Perez: "2021'de ayrılmak zorunda kalırsam, 2022 için şimdiden dönüş seçeneğim var"

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Perez: "2021'de ayrılmak zorunda kalırsam, 2022 için şimdiden dönüş seçeneğim var"
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Sergio Perez, 2021 Formula 1 sezonunda yarışabilecek bir koltuk bulamasa dahi bir sene ara verip 2022'de dönebileceği seçeneklere sahip olduğunu söyledi.

Gelecek sene Aston Martin olacak Racing Point'in Sebastian Vettel'le anlaşmasının ardından Perez, Racing Point'le son iki yarışına hazırlanıyor.

Haas ve Alfa Romeo'da istediği koltuğu bulamadıktan sonra Williams tarafından da kapı kapatılan Perez'in gelecek sene F1'de kalabilmesi için tek seçeneği Red Bull.

Perez, daha önceki açıklamalarında Red Bull'la anlaşamazsa gelecek sene F1'e bir sene ara vereceğini ve 2022'de kendisini motive edecek bir projeyle dönmeye çalışacağını söylemişti.

Bu akşam özel bir basın toplantısı gerçekleştiren Perez, şimdiden 2022 için seçeneklerinin olduğunu söyledi.

Perez, "Şimdiden 2022'de F1'e dönmek için seçeneklerim var. Bu açıdan bir sorun yok."

"Ancak ben % 100 ikna olmak istiyorum. Bugün 2021 için ilgimi çeken başka bir kategori yok."

"Tabii ki bir sene ara verirseniz, mücadeleden biraz uzaklaşmış olursunuz ancak 2022'de kuralların çok fazla değişeceğini de hesaba katmanız lazım. Bu açıdan çok etkileyeceğini düşünmüyorum."

"Sonuç olarak sahip olduğum deneyimle, ara verip F1'e dönersem 200 tur atmamın ardından eski seviyeme dönebilirim."

"Daha önce ayrılan ve sonraki sene dönen pilotlarda bunu gördük." dedi.

Perez ayrıca 2021 için Formula 1'deki "en büyük takımlardan" birisinden yedek pilotluk teklifi aldığını ancak yarışmayacağı sezonda her yarışa katılmak için böyle bir görev almak istemediğini söyledi.

Perez, "Yedek pilot olma seçeneğim var, bunu görüşmem lazım. F1'in en büyük takımlarından birisinde yedek pilot olma şansım var."

"Ancak tüm yarışlara yedek pilot olarak gelme konusunda pek emin değilim. 23 yarış olacak ve hiç sürüş yapmadan evimden, ailemden uzak kalacağım."

"Kariyerimin bu aşamasında bunu istemem ancak daha az yarış için bunu görüşebilirim."

"F1 kariyerimde ne olacağı konusu daha açık bir hal aldığında, bu ihtimali konuşacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Sergio Perez
Editör Abdullah Çelik

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