Brawn: "McLaren gelecek yıl çok güçlü olacak"

Racing Point, oldukça güçlü göründüğü Bahreyn'de, Sergio Perez ile podyuma gidecek gibiydi ancak Meksikalı pilot bitime üç tur kala motor patlatıp yarış dışı kaldı.

McLaren ise dördüncü ile beşinci olarak, hem şampiyonada Racing Point'i geride bıraktı, hem de 17 puanlık fark açtı.

Şimdi üçüncülük yolunda avantaj McLaren'da görünüyor.

Ross Brawn, yarıştan sonra üçüncülük savaşını şöyle yorumladı: "Racing Point, önce Lance Stroll'ün bir temastan sonra yarış dışı kaldığı ve ardından Sergio Perez'in podyumu kaybettiği Bahreyn'deki acı verici anın ardından bu yıl olması gerekenden daha düşük bir yerde olduklarını hissedecek."

"Yılın başındaki kargaşadan da hissedebileceğimiz üzere, çok iyi ve aynı zamanda biraz tartışmalı bir araçlar var. Bu, gridin ikinci veya üçüncü en hızlı aracı ve ondan en yüksek verimi alamadılar."

"Yine de üçüncülük için savaşabilirler. Ama eğer yapamazlarsa, hayal kırıklığı yaşayacaklar. Bazen şans, bazen de başka faktörler devreye giriyor."

"Sezon nasıl biterse bitsin, geriye bakmalı, konumlarını önemli ölçüde geliştirdiklerinin farkında olmalılar. En güçlü üç Formula 1 takımıyla savaşıyorlar, ki bu ciddi bir ilerleme."

"Racing Point'in düşük performans gösterdiği noktalarda, McLaren çok iyi performans gösteriyor. Takımın artık saat gibi işlediğini hissediyorum. Herkes aynı zihniyete sahip ve uyum çok iyi. Andreas, ekibini kenetleme konusunda harika bir iş çıkardı."

"McLaren, kazandığı puanlarla Bahreyn'den sonra Racing Point'in 17 puan önüne geçti ve artık şampiyona üçüncülüğü için favori."

"Önümüzdeki yıl Mercedes güç ünitesine geçtiklerinde nasıl performans göstereceklerini görmek büyüleyici olacak. Uyumlu bir takımları ve bence Daniel'in gelecek yıl Carlos'un yerini almasıyla hiçbir şey kaybedeceklerini sanmıyorum."

"Carlos harika bir iş çıkarıyor, fakat bunun devam etmemesi için hiçbir neden yok. Teknik taraf, operasyonel tarafta olduğu gibi çok gelişti ve McLaren'ın önümüzdeki yıl çok güçlü bir takım olacağına inanıyorum."