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Formula 1 / Bahreyn GP / Analiz

Bottas neden pitte üç lastik değiştirdi?

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Bottas neden pitte üç lastik değiştirdi?
Ekleyen:
, Editör

Mercedes AMG Petronas pilotu Valtteri Bottas - bir tanesinde sadece üç lastik değiştirdiği - üç tane pit stop yaptığı Bahreyn yarışını sekizinci sırada tamamladı.

Bahreyn yarışı, Fin pilotun altı kez spin attığı ve 14. sırada tamamladığı Türkiye yarışından sonra üst üste geçirdiği ikinci kötü yarıştı. 

Yarışa ikinci sırada başlayan Bottas iyi start alamadı ve kırmızı bayrak çıkınca dördüncü sıradaydı.

İkinci startta dördüncü sıradan başlayan Bottas, Romain Grosjean'ın kaza yaptığı noktaya yakın bir yerde, bir parçanın üzerinden geçerek lastik patlattı. 

Yarışının ardından konuşan Bottas şunları söyledi: "Sanırım ikinci starttaki ilk turda üçüncü ve dördüncü virajda lastik patlattım. Benim için her şey temiz duruyordu, sürpriz olan şu ki ben hiçbir parça görmedim."

Bu sebeple Bottas'ın sıralamalarda kullandığı orta lastik boşa gitti ve takım, seçeneklerinin sınırlı olduğunun farkındaydı.

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Bottas, Lance Stroll'ün kazasının ardından çıkan güvenlik aracı sırasında pite geldi ve daha sonrasında bir pite daha gelmek için sert lastiğe geçti. 

Ancak sert lastikler Fin pilotun istediği kadar uzun gitmedi, çünkü Fin pilot sürekli olarak trafiğe takıldı. 

Bottas konu hakkında şunları söyledi: "Aslında ilk stintte sert lastikte olduğumda o sırada tek pit stop yapmak istedim. Çünkü kağıt üstünde bu mümkündü."

"Ancak ortaya koyduğum mücadelenin fazlalığı ve gördüğümüz araçları geçmek için zorladığımızda bunun mümkün olmadığını gördük, ya da onların arkasında durup tonlarca zaman kaybedecektik."

"Bu yüzden istenen şeyi yapmak oldukça zorluydu ve sonunda iki pit stop yapmamız gerekti, özellikle orta hamura geçtiğimizde." 

"Ana sorun ise başta pek çok sürücünün DRS kullanmasıydı ve herkes bunun kolay bir durum olmadığının farkındadır, çok fazla zorlamanız ve sıra kazanmak istiyorsanız aracı kaydırmanız gerekiyor, böylece de lastik ömrü zayıflıyor. Bu yüzden kolay değildi."

"Son stintimizde orta hamuru taktık, aslında sadece üç lastiği değiştirdik ve o kadar da eski bir lastik değildi, birkaç turluktu. Son stintin ilk 10 turu gayet iyiydi, ancak biraz aşırı ısınmaya sahiptik."

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sert lastik kullanan sürücüler ve araçlar biraz daha uzun gidebiliyorlardı ve aşırı ısınma olmadan daha çok zorlayabiliyorlardı. Benim için sert lastik daha iyiydi."

Son turlarda Bottas, güvenlik aracının arkasında bir kez daha lastik patlattı, ancak ekstra pit stop yapmadan finiş çizgisine gelebildi. 

"Yarışın hemen sonunda güvenlik aracı sırasında arka lastikte bir lastik patlağı daha oldu, sanırım sağ arka lastikte ve neden oldu anlamadım."

"Tabii ki etrafta parçalar vardı, ancak bazılarını görme şansınız olmuyor. Bu yüzden benim için bir şanssız yarış daha tamamlandı."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Alt-etkinlik Yarış sonrası
Pilotlar Valtteri Bottas
Editör Efe Kahya

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