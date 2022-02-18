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Özel: Red Bull ve Porsche, 2026 F1 görüşmelerinde sona geldi!

Motorsport.com, Porsche ve Red Bull arasındaki görüşmelerde sona gelindiğini ve resmi anlaşmanın Mart ayının başında tamamlanabileceğini öğrendi.

Özel: Red Bull ve Porsche, 2026 F1 görüşmelerinde sona geldi!
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
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Volkswagen Grubu bir süredir Porsche ve Audi markalarıyla beraber, 2026'de gelecek olan yeni nesil güç üniteleriyle alakalı yapılan görüşmelerde aktif şekilde yer alıyordu ve Formula 1'e girmeyi ciddi şekilde düşünüyordu.

Porsche'nin adı, takımın eski güç ünitesi partneri Honda'nın spordan çekilmesi ve Red Bull tarafından yeni bir güç ünitesi departmanı kurulmasından bu yana Red Bull ile bağlantılıydı.

Kaynaklar şimdi Motorsport.com'un kardeş sitesi olan Motorsport-Total.com'a Red Bull ve Porsche arasındaki görüşmelerde sona gelindiğini, artık sadece Volkswagen Grubu yönetim kurulunun resmi onayına ihtiyaç duyulduğunu bildirdiler.

Porsche'nin F1 gridine bir güç ünitesi tedarikçisi olarak geri dönmesini sağlayacak resmi onayın, Volkswagen Grubu Yönetim Kurulu tarafından Mart ayı başında verilmesi bekleniyor.

Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko ve Volkswagen Group Motor Sporları Şefi Fritz Enzinger'ın, ortaklığın gerçekleşmesinde büyük pay sahibi oldukları anlaşılıyor. Enzinger, tıpkı Marko gibi bir Avusturyalı.

Marko, geçen yıl Servus TV'ye çok sayıda şirketle görüştüklerini doğrulamış ve Porsche ile Red Bull arasındaki görüşmeler sorulunca, "Konuşmaya devam ediyoruz fakat şu anda tamamlanan bir şey yok." demişti.

Güç ünitesi toplantılarına katılan Porsche CEO'su Oliver Blume, üreticinin Formula 1'e katılması için gereken faktörlerin "gerçeğe dönüştüğünü" ancak alınacak son karar için "çok fazla beklenilemeyeceğini" söylemişti.

Diğer tarafta Marko, geçen ay yaptığı açıklamada Honda ile olan güç ünitesi üretim anlaşmasının 2025'in sonuna kadar uzatıldığını ve Red Bull'un bu süreçte kendi motorunu üretmeyecek olması sayesinde, 2026'da yeni bir güç ünitesi tedarikçisi statüsünde olabileceklerini söylemişti. Bu da olası bir bütçe sınırında daha fazla esneklik anlamına gelecek.

Red Bull'un Milton Keynes'teki güç ünitesi departmanının varlığı, Porsche için oldukça cazip görünüyor ve güç ünitesinin gelişiminin nerede gerçekleşeceği konusunda esneklik sunuyor. Porsche'nin merkezi şu anda Almanya'nın Weissach kentinde yer alıyor.

Porsche, 2017'de Formula 1'e girmeye çok yakındı fakat spor yönetiminin aldığı kararlardan memnun kalmadılar ve sonunda Formula E'ye adım attılar. Porsche son dönemde kendi LMDh programını da yürütmeye başlamıştı.

Formula 1, düzenlemeleri Volkswagen Grubu için cazip hale getirmek adına son dönemde çok çalıştı. Bu kapsamda e-yakıtlara geçilirken, geçen yılın sonunda MGU-H ünitesinin 2026 için kaldırılması yönünde karar verildi. Bu, Alman üreticinin ana şartlarından birisiydi.

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi Aralık ayında MGU-H'nin 2026 ve sonrasında kullanılacak ünitelerde yer almayacağını doğruladı. Yeni dönemde 1.6 litrelik V6 motor korunsa da, elektrik gücü artırılacak ve gelişim için bütçe sınırı getirilecek.

Porsche'nin görüşmelerinden bağımsız şekilde Audi'nin adı da McLaren ile anılıyor.

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