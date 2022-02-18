Mercedes yeni aracını bugün tanıtacak

Haberi dinle

Geçen yıl son yarışa kadar şampiyonluk savaşı veren ve takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaşan Mercedes, 2022'ye sekiz yıllık şampiyonluk serisini devam ettirme hedefiyle giriyor.

Yeni aracına W13 adını veren Mercedes, lansman tarihini 18 Şubat olarak açıklamıştı. Lansman etkinliği bugün TSi 12:00'de gerçekleştirilecek.

Çevrimiçi olacak bu lansmana Mercedes pilotları Lewis Hamilton ve George Russell da katılacak.

Ayrıca Toto Wolff, Mike Elliott ve Hywel Thomas da lansmanda hazır bulunacaklar.

Bu tanıtım etkinliğinden kısa bir süre sonra Hamilton ve Russell'ın W13'le Silverstone'da 100 km'lik bir sürüş yapması bekleniyor.

Lansman etkinliği, Mercedes'in YouTube, Facebook ve Twitter kanallarından canlı yayınlanacak.

Mercedes, bu yıl lansman yapan sekizinci takım olacak.