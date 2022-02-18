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Red Bull, RB18'le ilk sürüşünü Silverstone'da yaptı!

Red Bull Racing, yeni RB18'i gizlice Silverstone'da piste çıkardı. De Telegraaf'ın haberine göre Max Verstappen ve Sergio Perez, yeni Red Bull'la Silverstone'da 100 kilometrelik bir shakedown testi yaptılar.

Red Bull, RB18'le ilk sürüşünü Silverstone'da yaptı!
Kemal Şengül
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Red Bull, 9 Şubat'ta 2022 için hazırladığı yeni aracı tanıtmış ve lansman yapan ikinci takım olmuştu. Fakat takım, yeni aracı göstermek yerine sadece renk düzenini tanıttı ve lansmanda gösteri aracını gösterdi.

Sahip olduğu özel detayları rakiplerine göstermek istemeyen Red Bull, gerçek RB18'in üretimini arka planda tamamladı ve perşembe günü Silverstone'da piste çıkardı.

De Telegraaf'ın edindiği bilgiye göre yeni araçla ilk sürüşü Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen yaptı. Takım, yıl boyunca sahip olduğu iki reklam çekimi hakkında ilkini kullandı. Böyle günlerde özel gösteri lastikleri kullanılıyor ve en fazla 100 kilometre mesafe tamamlanabiliyor.

Pek çok takım, olası başlangıç problemini keşfetmek ve üzerinde çalışmak için bu tarz testler gerçekleştiriyorlar. Elde edilen tüm veriler, Barselona testi için değerli olabilir.

Habere göre perşembe günkü etkinliğe Sergio Perez de katıldı ve o da yeni RB18'in tadına baktı.

Red Bull, herhangi bir görüntü yayınlamadı. Fakat sosyal medyada, pistte çekilmiş ufak kayıtlar var ve bu görüntülerde aracın epey agresif bir tasarıma sahip olduğu görülüyor.

Alfa Romeo bu hafta başında yeni aracını sürpriz şekilde piste çıkarmıştı. AlphaTauri ve Williams da 2022 için bir dizi shakedown yaptılar. Gelecek hafta McLaren, Ferrari, Alpine ve Haas da pistteki ilk sürüşünü tamamlayacak.

Sezon öncesi testleri ise 23-25 Şubat'ta yapılacak.

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