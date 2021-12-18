O'Ward, F1'e geçebilmek için 2 senesinin olduğunu düşünüyor

Arrow McLaren SP IndyCar pilotu O'Ward, McLaren Racing CEO'su Zak Brown ile bir iddiaya girmişti ve bu sene aldığı ilk IndyCar zaferi sayesinde Abu Dhabi'deki genç sürücü testlerine katıldı.

O'Ward, McLaren MCL35M ile Yas Marina Pisti'nde 92 tur attı ve bu deneyimin kendisi için "bağımlılık" yaptığını ve beklentileri aştığını söylemişti.

O'Ward, F1'e geçmek için maksimum iki senelik bir zamanının olduğunu ve bunu başarmaya kararlı olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan O'Ward, "Size karşı çok dürüst olacağım, F1'e girebilmem için maksimum iki sene sürem olacak. Çok fazla zamanım yok."

"Bunu başarabilmek için her şeyi yapacağım çünkü orası zirvelerin zirvesi, benim hayalim ve şu anda benim hayatım. Tek bir hedefle başladım ve o hedef Formula 1'e geçmekti."

"Bu rüya beni farklı serilere, dayanıklılık yarışlarına ve IndyCar yarışlarına taşıdı. Ancak her şey tek bir hayal ile başladı. Bunu istemediğimi söylersem yalan söylüyor olurum çünkü istiyorum."

"Bunu başarabilmek için her şeyimi vereceğim. Bunu başarabilmek için kesinlikle maksimum zorlayacağım. Masa üstünde hiçbir şey bırakmayacağım."

"Çünkü bunu yapmalısınız. Denemeniz lazım çünkü bunu denemezsem, hayatımın geri kalanı boyunca pişmanlık duyarım." dedi.

Pato O'Ward, McLaren MCL35M Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

O'Ward, ilk F1 testinin ardından Formula 1'e geçişe bir adım daha yaklaştığını söyledi ancak gerçek koltuğu kazanabilmek için atması gereken daha birçok adımın olduğunu kabul etti.

O'Ward, "Çok iyi bir ilk adımdı." dedi.

2021'de Arrow McLaren SP ile IndyCar'da iki zafer alan, Indianapolis 500'de 4. olan ve şampiyonayı 3. sırada tamamlayan O'Ward, 2022'de de aynı seride mücadeleye devam edecek. O'Ward ayrıca patronu Brown ile gelecek ay Gulf 12 Saat yarışına katılacak.

O'Ward, "Indy'ye döneceğim, hazırlanmaya başlayacağım, sezon başlayacak. Yarışlar kazanmanın zamanı geldi."

"Bir başka şampiyonluk için mücadele etmenin zamanı. Bakalım aracımızı daha fazla hızlandırabilmiş miyiz?"

"Başka bir şampiyonluk için daha mücadele etmek istiyoruz. Bir kez daha 500'ü kazanmaya çalışmak istiyoruz." dedi.