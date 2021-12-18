Fittipaldi: “23 yarışlık çılgın 2022 F1 takvimi çok fazla”

FIA Dünya Motor Sporları Konseyi, geçtiğimiz aylarda F1’in şu ana kadarki en uzun sezonu olacak olan 23 yarışlık 2022 takvimini onayladı.

Miami Grand Prix’si ilk kez düzenlenirken, Avustralya, Kanada, Japonya ve Singapur Grand Prix’leri COVID-19 nedeniyle 2 senelik aranın ardından ardından takvime geri dönecek.

2 kez F1 dünya şampiyonu Fittipaldi, takvimde 23 yarışın olmasının “çılgınca” olduğunu düşünüyor. Fakat, Liberty Media’nın sahipleri ise gelecekte daha fazla yapılmasını umut ediyor.

Fittipaldi, “Sürücülerin 22 Grand Prix’yle nasıl baş edeceğini bilmiyorum.”

“Bu çok fazla, çok fazla. Önümüzdeki sene 23 yarış, bu çılgınca.”

1972 ve 1974 dünya şampiyonu Fittipaldi, F1’de yarıştığı dönemde sezonda 11 ila 17 yarış düzenleniyordu. Fittipaldi, şu anda F1’de test sürelerinin büyük oranda azalmasının sporda yer alan herkes için “hayatı zorlaştırdığını” söyledi.

“Sadece pilotlar için değil, mekanikerler ve tüm takım için. Formula 1, şu anda sahip olmanız gereken adanmışlık yüzünden çok zor.”

“Bir sezonda kaç gün evde olduklarını ve kaç gün seyahat ettiklerinizi düşünürseniz, bu çok fazla oluyor.”

“Bizim zamanımızda 14, 15 Grand Prix yapılıyordu ama yarışlar arasında çok fazla test zamanı oluyordu. Şimdi çok fazla test yapılmıyor ama simülatöre gidiyorlar, fiziksel antrenman yapıyorlar. Grad Prix’lerle alakalı başka işleriniz de oluyor, o yüzden bugünlerde yapmanız gerekenler oldukça zor.”

Fittipaldi, F1’in yarış takviminin büyümesini eleştirse de, sporun Amerika’daki seyirci kitlesini kazanma planını desteklediğini belirtti.

Uzun süre boyunca Miami’de yaşamış olan Fittipaldi, “Miami Grand Prix’sinin önümüzdeki sene mayıs ayında gerçekleşeceği kesinleşti ve Amerika’da üçüncü bir Grand Prix düzenlemeye de çalışıyorlar. Bence büyük Amerikan halkının Formula 1’i tanımasını sağmak istiyorlar.”

“Sosyal medyanın araya girmesi ve Netflix’in sağladığı erişim sayesinde öncesinde Formula 1’i bilmeyen çok sayıda Amerikalı genç nesli kazanmış oluyoruz. “

“Şimdi gençler hatta daha da küçükler Formula 1 izlemek istiyor ve bence bu, yani Amerika’da büyük bir kitleye sahip olmak Formula 1’in geleceği.” diye ekledi.