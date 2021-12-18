Bottas: "Mercedes'te ana hedefime ulaşamadım fakat başardığım şeyler kötü değil"

Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas, 2017 yılında Mercedes'e katıldı ve geride kalan süreçte Mercedes, beş takımlar şampiyonluğu kazandı. Fakat Bottas, hiç şampiyonluk ipini göğüsleyemedi.

Şimdi Alfa Romeo'ya geçiyor ve artık şampiyonluk için yarışması zor görünüyor.

New York Times'a konuşan Bottas, Mercedes'teki günleriyle ilgili şöyle dedi: "Bu sporun aslında çok daha zihinsel olduğunu öğrendim. Eğer zihinsel ve fiziksel olarak karşılaştırırsanız, sporun daha çok zihinsel tarafla ilgili olduğunu düşünüyorum."

"Mercedes'te yarıştığım döneme baktığımda, evet, dünya şampiyonu olamadığım için bir bakıma bunun bir başarısızlık olduğunu hissediyorum. Fakat yapabileceğim her şeyi denedim."

"Eğer geriye dönebilseydim ve tüm bu anları yeniden yaşayabilseydim, yine aynı şekilde elimden gelenin en iyisini yapardım."

"Yine de pozitifim, birlikte kazandığımız çok sayıda puanı ve takımlar şampiyonluklarını düşünerek devam etmem gerekiyor."

"Lewis'le çok iyi iki takım arkadaşıydım, belli sayıda yarış kazandım, pek çok pole pozisyonu aldım, bu yüzden tüm bu iyi şeyleri beraberimde götürmem gerekiyor. Bu yüzden geriye dönüp baktığımda bir şeyler başardım, fakat 6 yaşında kazanacağımı söylediğim altın kupayı alamadım."

"Ancak başardıklarım kötü değil."

Bottas, Mercedes'in kendisine haksızlık yapmadığını ve genel anlamda adil davrandığını söyledi.

"Özellikle de bir sezonun başlangıcından yarısına kadar böyleydi. Eğer bir puan farkı varsa, o zaman doğal olarak takım içerisindeki insanlar, o kişinin şampiyonluk için savaşacak isim olacağını, diğerinin olamayacağını düşünmeye başlıyorlar. Bu da bilinçaltında bazı insanların davranışlarını ve karar sürecini etkileyebiliyor."

Alfa Romeo seçimi sorulduğunda Bottas, "Açıkçası kendime sordum, bunu mu yapmak istiyordum yoksa başka bir şey mi yapmalıydım? Formula 1'den ayrılmayı asla ciddi şekilde düşünmedim çünkü içimde, Formula 1'i, mücadeleyi ve bununla ilgili pek çok şeyi hâlâ seviyorum." dedi.