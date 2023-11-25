O'Ward: "F1 araçları 'tekerlekli bir rokete' benziyor"

IndyCar'da Arrow McLaren için yarışan Meksikalı sürücü Pato O'Ward, Abu Dabi'deki ilk seansta McLaren MCL60'ı sürdü.

Seans sonrası Sky Sports'a konuşan genç sürücü, aracın hızını övdü ve genel olarak çok keyif aldığını belirtti.

Meksikalı pilot, "Bunlar (F1 ve IndyCar araçları) gerçekten çok farklı iki canavar."

"Formula 1 aracı, hangi açıdan bakarsak bakalım, başka hiçbir araçla kıyaslanamaz. Nasıl fren yaptığı, nasıl yön değiştirdiği, aerodinamik açıdan ne kadar verimli olduğu... Tüm bunlar en üst seviyede."

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images Pato O'Ward, McLaren

"Bu araçtan daha hızlı olabilecek bir -araç- neredeyse yok, çünkü Formula 1 teknik düzenlemeleri bunu yapmak için tasarlandı ve araçlar da tam olarak böyle işliyor."

"Eğer bir F1 aracı ile bir IndyCar'ı aynı piste koyarsanız - bence COTA pisti en iyi örnek olacaktır - ve tur zamanlarını karşılaştırırsanız, arada 14 saniyelik bir fark olduğunu görürsünüz."

"Bunlar, fark pist türleri için tasarlanmış çok farklı araçlar; IndyCar da örneğin Indianapolis oval pistinde 370 km/saat hıza çıkabiliyor."

"Fakat bir Formula 1 aracı için tekerlekli roket diyebilirim. Aklıma gelen en iyi tanım bu!" dedi.

O'Ward genel olarak mutlu olduğunu söyledi.

"İlk seansın ardından ikinci seansta da araçta olmayı diledim! Gerçekten sorunsuz bir seanstı. Çalışma planımıza odaklandık ve amaçladığımız tüm turları attık."

"Sanırım kendi açımdan kazanabileceğim hâlâ çok fazla tur zamanı var, bu yüzden Salı günü tekrar araca döneceğim için heyecanlıyım; böylece aracı daha iyi tanımaya ve gelişmeye devam edebilirim."

"O zamana kadar takımın iyi bir Abu Dabi Grand Prix geçirmesine yardımcı olmaya çalışacağım."