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O'Ward, testin ardından: "Araca 'istediğimi yaptırabildiğimi' hissettim"

Pato O'Ward, McLaren ile F1 sonrası 2023 lastik testinde ikincilik elde etti.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Pato O'Ward, McLaren MCL60

IndyCar'da McLaren için yarışan O'Ward, Abu Dabi Grand Prix'sinde ilk antrenman seansına katıldıktan sonra Salı günü Yas Marina'daki Pirelli lastik testinin bir parçası olarak MCL60'ın direksiyonuna geri döndü.

O'Ward, bir yarış mesafesinden daha fazlasını tamamladı ve 1:24.662'lik derecesiyle ikincilik elde ederek Sergio Perez, Fernando Alonso, Carlos Sainz ve Charles Leclerc gibi isimlerden daha hızlı bir performans sergiledi.

Günün ardından O'Ward, "Bugünkü çalışma planımızda her şeyden biraz vardı."

"100 küsur tur attık, sadece sabah 73 küsur tur atmıştık ve bunlar arka arkaya turlardı, çok fazla soğutma turu atmadık. Tam bir yarış mesafesinden daha fazlasını koştuk ki bu benim için bir ilkti."

"Aracı okumak, onu zorlamak, arka tarafı ve ön tarafı kilitlediğinizde ne yaptığını görmek, daha fazla yere basma kuvvetine ihtiyacınız olup olmadığını deneyimlemek... Tüm bu farklı şeyler tur süresini oldukça uzatıyor."

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"Bu araçlar o kadar yetenekli ki tur zamanını elde etmek için onlara güvenmeniz gerekiyor, alıştığınızdan çok daha fazlasına sahipler. Bugün öğleden sonra düşük yakıtla çalışırken, yüksek yakıtla veya orta depo yakıtla karşılaştırıldığında aracı zorlama şekliniz büyük bir fark yaratıyor." dedi.

O'Ward, bir F1 aracı sürerken en çok zorlandığı şeyin 'boynu' olduğunu dile getirdi. Ancak boynunun bir 'şampiyon' gibi davranarak tüm gün dayandığını ifade etti. 

O'Ward, "Araca her bindiğimde her zaman daha fazla şey öğreniyorum ve her zaman daha iyi bir tur zamanı elde ediyorum."

"Bugün gerçekten iyi bir noktadaydım, araca istediğimi yaptırabildiğimi hissettim." 

"En çok boynumla ilgili zorluk yaşadım ancak o tam bir şampiyon gibi dayandı, bugün 100'den fazla tur attım ve bundan gurur duyuyorum. Son iki yıldır boynum üzerinde ne kadar çalıştığımı tahmin bile edemezsiniz, bu araçların yapabildiklerine dayanabilmek için onu adeta mahvettim."

"Hızlı virajlarda, viraja ve viraj çıkışına ne kadar hız taşıyabildiğiniz gerçekten inanılmaz. 'Bunun olmasına imkan yok' dediğiniz yerlerde gaza basıyorsunuz ve hiçbir şey olmuyor." yorumunu yaptı.

Pato O'Ward, McLaren

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images

Pato O'Ward, McLaren

Colton Herta son zamanlarda buna çok yaklaşmış olsa da, Formula 1 hâlâ IndyCar yıldızlarından birinin seriye geçiş yapmasını bekliyor ve O'Ward bunun kendisi olmasını umuyor.

Şu anda F1 takımlarına neler yapabileceğini gösterebilecek bir seviyede olup olmadığı sorusuna O'Ward şu yanıtı verdi: "Evet, kesinlikle."

"Sanırım bugün gerçekten görebildiğim bir yerdeydim. Yani günün başından sonuna kadar her virajda çok şey öğrendim."

"Verilerde gördüklerinizin bir kısmını beyninize kaydediyorsunuz ve sonra piste çıkıp uyguluyorsunuz. Her zaman söylediğim gibi, istediğiniz kadar verileri ve çizgileri izleyebilirsiniz, ancak bunu her seferinde tekrarlamanızı sağlayacak tek şey piste çıkıp bunu yapmanızdır."

"Bir sonraki adımı atmanız ve ardından bunun üzerine inşa etmeye devam etmeniz için belirli şeyleri yapmanın nasıl bir his olduğunu deneyimlemeniz gerekir. Bunu sadece çizgilere bakarak yapamazsınız."

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