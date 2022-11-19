O'Ward: "Ricciardo, IndyCar'a geçmeli"

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Ricciardo, 2024'te F1'e geri dönmeye odaklanmak istediğini ve IndyCar da dahil olmak üzere başka bir seride yarışmayı denemeyi düşünmediğini açıklamıştı.

O'Ward, Abu Dabi GP ilk antrenman seansında Lando Norris'in yerine geçerek McLaren ile piste çıktı ve Ricciardo ile garajda zaman geçirme fırsatı buldu.

O'Ward, Avustralyalı pilotun IndyCar'a kolayca uyum sağlayabileceğine inanıyor.

Meksikalı, "Ricciardo'nun IndyCar'a geçiş yapmak istemediğini duydum ve buna saygı duyuyorum."

"Ama bence buna bayılırdı, gerçekten tam uyum sağlayacağını düşünüyorum."

"F1 araçları ile kıyasladığımızda IndyCar araçları gerçekten çok farklı. Daniel'ın sevebileceğini ve uyum sağlayacağını düşünüyorum, ayrıca Amerika'yı da çok seviyor. Ayrıca bazı pistler çok çok hızlı ve tehlikeli."

"IndyCar hakkında bir sürü saçma yorum duyuyorum, bu gerçekten böyle olmamalı. Belki televizyonda açıklamak zor ama çok havalı, çok farklı bir yarış türü."

"Bu konuda biraz daha deneyim kazandığınızda ve rahat olmaya başladığınızda, ne kadar özel olduğunu anlıyorsunuz."

"Bence her pilot, bunu bir kez denemeli. Çok güzel bir deneyim ve oldukça hızlı. Ancak Daniel'ın hız konusunda bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

O'Ward örnek olarak, başta IndyCar'ı denemek istemeyip daha sonra bir IndyCar pilotu olan Romain Grosjean'ı gösterdi.

O'Ward, "Burada, daha farklı şeyler öğreniyorsunuz."

"Bu, ustalaşmanız gereken farklı bir kategori ve bence şampiyonluk kazanmak daha zor. Oval pistler ve speedway pistler birbirinden tamamen farklı."

"Bence Romain bunu doğrulayabilir. Başta, yapmak istemediğini söyledi ama sonra bunu denedi ve harika işler yaptı. Bu aracı sürmeyi keşfettikten sonra onu sevmeyi öğreniyorsunuz."

"Ve bence speedway ve oval pistler inanılmaz, ama bu hızlarda giderken cezalandırıcı olabiliyorlar. Ama F1'de de durum böyle, 320 km hızla giderken yaptığınız bir kazanın sonuçları IndyCar'dakinden daha az olmuyor." dedi.