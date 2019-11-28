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Formula 1 / Abu Dhabi GP / Özel Haber

Orta gruptaki savaşın sonucu Abu Dhabi’de belli olacak

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Orta gruptaki savaşın sonucu Abu Dhabi’de belli olacak
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
28 Kas 2019 12:37

2019 Formula 1 takımlar şampiyonasının ilk dört sırası belli olsa da, orta gruptaki takımlar Abu Dhabi’de geride kalan pozisyonlar için savaşmaya devam edecek.

Brezilya Grand Prix’sinde Alfa Romeo’nun 22, McLaren ve Toro Rosso’nun ise 19’ar puan alması, takımların pozisyonlarını bir yarışta nasıl değiştirebileceğini gösterdi. Racing Point ise bu yarış sonunda 7. sıraya geriledi.

Takımlar şampiyonasındaki her sıra arasında ortalama 5 milyon euro’luk ödül farkı bulunuyor ve gelecek sezonki pit garajlarının yerlerini belirliyor.

Şu anda orta grup mücadelesi şu şekilde:

5. Renault 91 puan

6. Toro Rosso 83 puan

7. Racing Point 67 puan

8. Alfa Romeo 57 puan

9. Haas 28 puan

 

Brezilya’da podyuma çıkıp önemli puanlar kazanan Toro Rosso, Renault’nun sadece 8 puan arkasında yer alıyor. Eğer bu iki takım sezonu aynı puanda tamamlarsa, elde ettiği iki podyumla beraber Toro Rosso önde yer almış olacak.

Toro Rosso bu sene Brezilya dışında Almanya (23), Monako (10) ve Belçika (8) yarışlarında sekiz veya daha fazla puan almayı başardı.

Pierre Gasly’nin Brezilya’daki ikinciliği ve Daniil Kvyat’ın Almanya’daki üçüncülüğü, ön taraftaki isimlerin sorun yaşadıkları yarışlarda gelmişti.

Interlagos’taki sonucun önemi sorulduğunda Toro Rosso takım patronu Franz Tost, “Bu, takımlar şampiyonasında çok fazla puan anlamına geliyor ve bu önemli. Bir başarı, takım için her zaman önemlidir. Ve gerçekten mutluyuz, özellikle de Pierre’in ikinci olmasından dolayı.”

“Hockenheim’da da o noktadaydık, Brezilya’da da ve ayrıca bu da önemli.” dedi.

5 milyon euro’luk ödül parası için Racing Point ile girdikleri savaş hakkında ise Tost, “Neler olabileceğini görebiliyorsunuz. Ancak artık daha iyi uyuyabiliyorum.” dedi.

Racing Point’in, altıncı sırayı geri alabilmek için son yarışta Toro Rosso’dan en az 17 puan daha fazla alması gerekiyor. Ancak takımın bu sene en fazla puan alabildiği yarış, Lance Stroll’un dördüncü olduğu Almanya’ydı.

Sergio Perez, Racing Point RP19

Sergio Perez, Racing Point RP19

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Racing Point takım patronu Otmar Szafnauer, önemli bir fark olmasına rağmen takımın altıncılıktan vazgeçmeyeceğini söyledi.

Takım, Sergio Perez’in dokuzunculuğu ile Brezilya’da sadece iki puan elde etmişti. Stroll ise Ferrari’lerin kazasından sonra piste dağılan parçalara çarpmasından ötürü yarışı bırakmak zorunda kalmıştı.

Motorsport.com’a konuşan Szafnauer, “Brezilya’da bir Red Bull, iki Ferrari ve bir Mercedes’in puan alamayacağını kim tahmin edebilirdi ki?”

“İşimiz kesinlikle daha zor, ancak pes etmeyeceğiz. Bir yarışımız daha var.” dedi.

Brezilya’daki sonuç, Alfa Romeo’nun Haas’la arasını 29 puana çıkarmasına ve matematiksel olarak olmasa bile gerçekçi olarak sekizinciliği güvence altına almasını sağladı. İsviçreli takım, yedinci sıradaki Racing Point’in 10 puan gerisine kadar gelmiş durumda.

Takım, her iki sürücüsünün de diskalifiye edildiği Almanya’da önemli puanlar kaybetti ve yaz arasından Brezilya’ya kadar sadece üç puan alabilmişti.

Motorsport.com’a konuşan Alfa Romeo takım patronu Frederic Vasseur, “Orta gruba liderlik edebilirsiniz ve ön tarafta olaylar olmayınca birkaç puan alırsınız.”

“Ancak Brezilya gibi bir hafta sonunda 22 puan alabilirsiniz. Bu çok büyük. Hockenheim’da ceza aldık, daha sonraki birkaç yarış ise biraz zorluydu.”

“Abu Dhabi’ye odaklı kalmalıyız, ancak takım ve sürücülerin motivasyonunu korumak için puanlar kazanmak önemli.” ifadelerini kullandı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Abu Dhabi GP
Takımlar Haas F1 Team , Renault F1 Team , Toro Rosso Şimdi al , Alfa Romeo , Racing Point
Editör Adam Cooper

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
19 Saat
:
46 Dakika
:
49 Saniye
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