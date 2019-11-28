Valtteri Bottas boşandı

Valtteri Bottas, 2016'nın Eylül ayında uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı Emilia Pikkarainen ile İtalya yarışından sonra Helsinki'de dünya evine girmişti.

Fin pilotun eşi son yarışlarda padokta yer almıyordu ve ikili sosyal medya hesaplarından da birbirlerine dair paylaşımlar yapmıyordu.

Bugün bir açıklama yayınlayan Bottas çifti, boşanma kararı aldıklarını duyurdular.

Fin pilot, Instagram hesabından şunları yazdı: "Ne yazık ki Emilia ile aramızdaki evliliğin sona erdiği haberini paylaşıyorum. Kariyerim ve yaşam durumumun getirdiği zorluklar nedeniyle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bunun hem kendimiz hem de gelecekteki hayatımız için en iyisi olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden arkadaşça ayrılıyoruz."

"Benim için yaptığı fedakarlıklar, yıllar boyunca verdiği destek ve birlikte yaşadığımız tecrübeler için her zaman ona minnettar olacağım."

"Bu konuyla ilgili hem bize hem de gizliliğimize saygı duyacağınızı umuyorum. Boşanmamızla ilgili tüm söyleyeceğim ve yorumlayacağım şey bu olacak."