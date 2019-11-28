Valtteri Bottas boşandı
Valtteri Bottas, eşi Emilia Bottas'la boşanma kararı aldıklarını açıkladı.
Valtteri Bottas, 2016'nın Eylül ayında uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı Emilia Pikkarainen ile İtalya yarışından sonra Helsinki'de dünya evine girmişti.
Fin pilotun eşi son yarışlarda padokta yer almıyordu ve ikili sosyal medya hesaplarından da birbirlerine dair paylaşımlar yapmıyordu.
Bugün bir açıklama yayınlayan Bottas çifti, boşanma kararı aldıklarını duyurdular.
Fin pilot, Instagram hesabından şunları yazdı: "Ne yazık ki Emilia ile aramızdaki evliliğin sona erdiği haberini paylaşıyorum. Kariyerim ve yaşam durumumun getirdiği zorluklar nedeniyle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bunun hem kendimiz hem de gelecekteki hayatımız için en iyisi olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden arkadaşça ayrılıyoruz."
"Benim için yaptığı fedakarlıklar, yıllar boyunca verdiği destek ve birlikte yaşadığımız tecrübeler için her zaman ona minnettar olacağım."
"Bu konuyla ilgili hem bize hem de gizliliğimize saygı duyacağınızı umuyorum. Boşanmamızla ilgili tüm söyleyeceğim ve yorumlayacağım şey bu olacak."
Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Swimmer
Fotoğraf: XPB Images
Yarış galibi Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, ve eşi Emilia
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Toto Wolff, Executive Director, Mercedes AMG, Emilia Bottas and Niki Lauda, Non-Executive Chairman, Mercedes AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Emilia Bottas
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 ve eşi Emilia Pikkarainen
Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 ve eşi Emilia Pikkarainen
Emilia Bottas
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Emilia Bottas, Valtteri Bottas'ın eşi, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Emilia Pikkarainen, wife of Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Emilia Pikkarainen
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Emilia Bottas
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen Amber Lounge Fashion Show'da
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams ve kızıfriend Emilia Pikkarainen
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen (FIN)
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
Fotoğraf: XPB Images
(Soldan Sağa): Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams ve Paula Ruiz,
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams, ve Emilia Pikkarainen
Fotoğraf: XPB Images
(Soldan Sağa): Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams ve Paula Ruiz,
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams Üçüncü Pilotu ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Swimmer
Fotoğraf: XPB Images
Emilia Pikkarainen, Swimmer, kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams
Fotoğraf: XPB Images
Emilia Pikkarainen, Swimmer ve kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams, Amber Lounge Moda Gösterisinde
Fotoğraf: XPB Images
Emilia Pikkarainen, Swimmer ve kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams, Amber Lounge Moda Gösterisin
Fotoğraf: XPB Images
Emilia Pikkarainen, Swimmer ve kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams, Amber Lounge Moda Gösterisin
Fotoğraf: XPB Images
Emilia Bottas sits in her husbands seat, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Williams ve eşi Emilia Bottas
Fotoğraf: XPB Images
Emilia Pikkarainen, Swimmer, kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams
Fotoğraf: XPB Images
Emilia Pikkarainen, Swimmer, kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, wife Emilia Bottas
Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, his wife Emilia Pikkarainen (FIN)
Fotoğraf: Sutton Images
Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, his wife Emilia Pikkarainen
Fotoğraf: Sutton Images
Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Swimmer
Fotoğraf: XPB Images
Emilia Pikkarainen, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
Fotoğraf: XPB Images
Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams, Amber Lounge Fashion Show'da
Fotoğraf: XPB Images
Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams
Fotoğraf: XPB Images
Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Yüzücü
Fotoğraf: XPB Images
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Valtteri Bottas boşandı
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