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Formula 1 / Son dakika

Valtteri Bottas boşandı

paylaşım
yorumlar
Valtteri Bottas boşandı
Ekleyen:
, Editör
28 Kas 2019 11:19

Valtteri Bottas, eşi Emilia Bottas'la boşanma kararı aldıklarını açıkladı.

Valtteri Bottas, 2016'nın Eylül ayında uzun yıllardır birlikte olduğu kız arkadaşı Emilia Pikkarainen ile İtalya yarışından sonra Helsinki'de dünya evine girmişti.

Fin pilotun eşi son yarışlarda padokta yer almıyordu ve ikili sosyal medya hesaplarından da birbirlerine dair paylaşımlar yapmıyordu.

Bugün bir açıklama yayınlayan Bottas çifti, boşanma kararı aldıklarını duyurdular.

Fin pilot, Instagram hesabından şunları yazdı: "Ne yazık ki Emilia ile aramızdaki evliliğin sona erdiği haberini paylaşıyorum. Kariyerim ve yaşam durumumun getirdiği zorluklar nedeniyle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Bunun hem kendimiz hem de gelecekteki hayatımız için en iyisi olduğunu düşünüyoruz, bu yüzden arkadaşça ayrılıyoruz."

"Benim için yaptığı fedakarlıklar, yıllar boyunca verdiği destek ve birlikte yaşadığımız tecrübeler için her zaman ona minnettar olacağım."

"Bu konuyla ilgili hem bize hem de gizliliğimize saygı duyacağınızı umuyorum. Boşanmamızla ilgili tüm söyleyeceğim ve yorumlayacağım şey bu olacak."

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Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Swimmer

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Swimmer
1/40

Fotoğraf: XPB Images

Yarış galibi Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, ve eşi Emilia

Yarış galibi Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, ve eşi Emilia
2/40

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Toto Wolff, Executive Director, Mercedes AMG, Emilia Bottas and Niki Lauda, Non-Executive Chairman, Mercedes AMG

Toto Wolff, Executive Director, Mercedes AMG, Emilia Bottas and Niki Lauda, Non-Executive Chairman, Mercedes AMG
3/40

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Emilia Bottas

Emilia Bottas
4/40

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 ve eşi Emilia Pikkarainen

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 ve eşi Emilia Pikkarainen
5/40

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 ve eşi Emilia Pikkarainen

Valtteri Bottas, Mercedes-AMG F1 ve eşi Emilia Pikkarainen
6/40

Emilia Bottas

Emilia Bottas
7/40

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Emilia Bottas, Valtteri Bottas'ın eşi, Mercedes AMG F1

Emilia Bottas, Valtteri Bottas'ın eşi, Mercedes AMG F1
8/40

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Emilia Pikkarainen, wife of Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1

Emilia Pikkarainen, wife of Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1
9/40

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Emilia Pikkarainen

Emilia Pikkarainen
10/40

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Emilia Bottas

Emilia Bottas
11/40

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen

Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
12/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen Amber Lounge Fashion Show'da

Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen Amber Lounge Fashion Show'da
13/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen

Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
14/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen

Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
15/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams ve kızıfriend Emilia Pikkarainen

Valtteri Bottas, Williams ve kızıfriend Emilia Pikkarainen
16/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen (FIN)

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen (FIN)
17/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
18/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
19/40

Fotoğraf: XPB Images

(Soldan Sağa): Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams ve Paula Ruiz,

(Soldan Sağa): Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams ve Paula Ruiz,
20/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams, ve Emilia Pikkarainen

Valtteri Bottas, Williams, ve Emilia Pikkarainen
21/40

Fotoğraf: XPB Images

(Soldan Sağa): Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams ve Paula Ruiz,

(Soldan Sağa): Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams ve Paula Ruiz,
22/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams Üçüncü Pilotu ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Swimmer

Valtteri Bottas, Williams Üçüncü Pilotu ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Swimmer
23/40

Fotoğraf: XPB Images

Emilia Pikkarainen, Swimmer, kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams

Emilia Pikkarainen, Swimmer, kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams
24/40

Fotoğraf: XPB Images

Emilia Pikkarainen, Swimmer ve kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams, Amber Lounge Moda Gösterisinde

Emilia Pikkarainen, Swimmer ve kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams, Amber Lounge Moda Gösterisinde
25/40

Fotoğraf: XPB Images

Emilia Pikkarainen, Swimmer ve kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams, Amber Lounge Moda Gösterisin

Emilia Pikkarainen, Swimmer ve kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams, Amber Lounge Moda Gösterisin
26/40

Fotoğraf: XPB Images

Emilia Pikkarainen, Swimmer ve kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams, Amber Lounge Moda Gösterisin

Emilia Pikkarainen, Swimmer ve kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams, Amber Lounge Moda Gösterisin
27/40

Fotoğraf: XPB Images

Emilia Bottas sits in her husbands seat, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08

Emilia Bottas sits in her husbands seat, Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1 W08
28/40

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Williams ve eşi Emilia Bottas

Valtteri Bottas, Williams ve eşi Emilia Bottas
29/40

Fotoğraf: XPB Images

Emilia Pikkarainen, Swimmer, kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams

Emilia Pikkarainen, Swimmer, kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams
30/40

Fotoğraf: XPB Images

Emilia Pikkarainen, Swimmer, kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams

Emilia Pikkarainen, Swimmer, kız arkadaşı, Valtteri Bottas, Williams
31/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, wife Emilia Bottas

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, wife Emilia Bottas
32/40

Fotoğraf: Andrew Hone / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, his wife Emilia Pikkarainen (FIN)

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, his wife Emilia Pikkarainen (FIN)
33/40

Fotoğraf: Sutton Images

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, his wife Emilia Pikkarainen

Valtteri Bottas, Mercedes AMG F1, his wife Emilia Pikkarainen
34/40

Fotoğraf: Sutton Images

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Swimmer

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Swimmer
35/40

Fotoğraf: XPB Images

Emilia Pikkarainen, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams

Emilia Pikkarainen, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams
36/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen
37/40

Fotoğraf: XPB Images

Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams, Amber Lounge Fashion Show'da

Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams, Amber Lounge Fashion Show'da
38/40

Fotoğraf: XPB Images

Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams

Emilia Pikkarainen, Yüzücü, Valtteri Bottas'ın kız arkadaşı, Williams
39/40

Fotoğraf: XPB Images

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Yüzücü

Valtteri Bottas, Williams ve kız arkadaşı Emilia Pikkarainen, Yüzücü
40/40

Fotoğraf: XPB Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
20 Saat
:
51 Dakika
:
53 Saniye
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Cmt 30 Kas
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Paz 1 Ara
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