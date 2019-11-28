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Formula 1 / Son dakika

Kubica, 2020'de F1 ile DTM programını birleştirmeye yakın

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Kubica, 2020'de F1 ile DTM programını birleştirmeye yakın
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Edd Straw
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
28 Kas 2019 12:47

Robert Kubica, 2020 yılında ne yapacağına dair bir karar aldığını ve Formula 1 göreviyle DTM yarış koltuğunu birleştirmeye yakın olduğunu söyledi.

Geçirdiği büyük kazadan sonra sağlık durumu gittikçe düzelen Kubica, dokuz yıllık aradan sonra bu yıl Formula 1'e geri dönmüş ancak beklediği sonuçlar gelmeyince sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyurmuştu.

Kubica şimdi gelecek yıl bir F1 test ve simülatör pilotluğu için çalışıyor ve kendisine teklifte bulunduğunu açıklayan Haas'la görüşüyor.

Bununla birlikte Kubica'nın Racing Point'le anlaşmaya daha yakın olduğu öğrenildi.

Abu Dhabi'de son kez Williams'la yarışacak olan Kubica, "Benim tarafımdan kararın alındığını söyleyebilirim. Şimdilik daha fazla ayrıntıya girmek istemiyorum. Oldukça karmaşık bir bakış açısı var. Farklı açıların ve farklı noktaların çalışmasını sağlamamız gerekiyor. Umarım durum çözülür ve bence bu çok yakında olacak. Ama Eylül ayında da çok yakındık ve şimdi Aralık ayındayız."

"Yine de şimdi oldukça iyimserim ve her şey benim açımdan olmasa bile daha karmaşık bir hal aldı çünkü farklı programları birleştirmek istiyorum ve biraz daha çalışma ve uzlaşma gerektiriyor. Şimdi bu, sadece düzgün şekilde birleştirmeyle ilgili bir durum ve umarım iyi şekilde çalışacak."  dedi.

Kubica, sponsoru PKN Orlen'in F1'de kalmak istediğini ve bunun ek bir faktör olduğunu da söyledi.

Ayrıca Polonyalı pilot, yarış programına öncelik verdiğini ve DTM'de yarışma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

"Kesinlikle büyük bir mücadele istiyorum ve kesinlikle yarışmak için en yüksek ihtimalli seçenek DTM. Bu, Avrupa'da Formula 1 dışındaki en zorlu şampiyona. Eğer orada yarışmaya başlarsam, bundan mutlu olurum ve herkesi mutlu edecek birkaç şeyi birleştirebilirsek, buna açık olacağım."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Robert Kubica
Takımlar Haas F1 Team , Racing Point
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
19 Saat
:
42 Dakika
:
31 Saniye
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