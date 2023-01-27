Orlen, AlphaTauri'ye geçmeye hazırlanıyor, Kubica'nın F1 kariyeri sona erebilir

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Orlen, Robert Kubica'nın yeniden Formula 1'e dönmesinde büyük rol oynamış ve başlangıçta Williams'ın sponsoru olmuştu

İki tarafın yollarını ayırmasının ardından Alfa Romeo ile anlaşan Orlen, takımın son yıllardaki ana sponsoruydu.

Fakat son haftalarda, Alfa Romeo ve Orlen arasındaki üç yıllık ortaklığın uzatılmayacağı konuşuluyordu.

Şimdi Puls Biznesu, tarafların 2022 sonunda bitiren kontratı uzatmadığını ve Orlen'in artık Alfa Romeo ile çalışmayacağını bildirdi.

Orlen, spordan ayrılmak yerine Red Bull'un alt takımı AlphaTauri ile anlaşma imzalamaya hazırlanıyor ancak bu anlaşma, bir isim sponsorluğu boyunda olmayacak.

Ayrıca Kubica'nın takımın test veya yedek pilotu olması planlanmıyor. Dolayısıyla beş senedir padokta bulunan eski pilotun F1 macerası da sona ermiş olacak.

Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılabileceği konuşuluyor.