Orlen, AlphaTauri'ye geçmeye hazırlanıyor, Kubica'nın F1 kariyeri sona erebilir
Puls Biznesu, Orlen'in yeni sezonda Alfa Romeo ile yollarını ayırıp AlphaTauri'ye geçeceğini ve Robert Kubica'nın da artık F1'de görev almayacağını iddia etti.
Orlen, Robert Kubica'nın yeniden Formula 1'e dönmesinde büyük rol oynamış ve başlangıçta Williams'ın sponsoru olmuştu
İki tarafın yollarını ayırmasının ardından Alfa Romeo ile anlaşan Orlen, takımın son yıllardaki ana sponsoruydu.
Fakat son haftalarda, Alfa Romeo ve Orlen arasındaki üç yıllık ortaklığın uzatılmayacağı konuşuluyordu.
Şimdi Puls Biznesu, tarafların 2022 sonunda bitiren kontratı uzatmadığını ve Orlen'in artık Alfa Romeo ile çalışmayacağını bildirdi.
Orlen, spordan ayrılmak yerine Red Bull'un alt takımı AlphaTauri ile anlaşma imzalamaya hazırlanıyor ancak bu anlaşma, bir isim sponsorluğu boyunda olmayacak.
Ayrıca Kubica'nın takımın test veya yedek pilotu olması planlanmıyor. Dolayısıyla beş senedir padokta bulunan eski pilotun F1 macerası da sona ermiş olacak.
Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılabileceği konuşuluyor.
Verstappen, 12 milyon sterlinlik özel jetine yarış simülasyonu kuruyor
Vasseur: "Ferrari'de 1 veya 2 numaralı pilot olmayacak"
Son Haberler
Leclerc, Fiorano testini 123 turla noktaladı
Ferrari pilotu Charles Leclerc, Fiorano'da düzenlenen üç günlük testin son gününde 123 tur attı ve testi başarıyla noktaladı.
Ferrari "30 beygir" haberlerini yalanladı
Ferrari patronu Frederic Vasseur, yeni güç ünitesinde 30 beygir güç buldukları iddiasını yalanladı.
Resmi: Alfa Romeo, Stake ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı!
2023, Alfa Romeo F1 Team için yeni bir döneme giriş olacak çünkü Stake ile sponsorluk anlaşması imzaladılar.
Resmi: Alfa Romeo'dan ayrılan Orlen, AlphaTauri ile anlaştı
AlphaTauri, 2023 F1 sezonu öncesinde Alfa Romeo ile yollarını ayıran PKN Orlen ile anlaştı. Fakat Robert Kubica, anlaşmanın bir parçası olmayacak.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.