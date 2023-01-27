Vasseur: "Ferrari'de 1 veya 2 numaralı pilot olmayacak"
Ferrari takım patronu Frederic Vasseur, basınla yaptığı ilk röportajında, takım içerisinde 1 veya 2 numaralı pilot olmayacağını fakat bir noktada buna müdahale edebileceklerini söyledi.
Mattia Binotto'nun ayrılığı sonrası Ferrari'nin yeni takım patronu olan Frederic Vasseur, 9 Ocak itibariyle görevine başladı.
Geçtiğimiz günlerde Fiorano'da üç günlük "ısınma testi" gerçekleştirildi ve Vasseur de testin son gününde Fiorano'daydı.
Sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Vasseur, takım patronu olarak ilk kez basın karşısına çıktı.
Vasseur, bu toplantıda Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın sezona eşit statüde gireceklerini ancak koşullar gerektirirse birine öncelik vermekten çekinmeyeceğini söyledi.
Vasseur, "Üst düzey bir takım için şampiyonluğu kazanmaktan başka bir hedef yoktur. Sezona ikinciliğin size iyi geleceğini düşünerek başlayamazsınız."
"Amaç çok açık: Kazanmak."
Frédéric Vasseur, Ferrari
Fotoğraf: Ferrari
"Bu işi yapabilmek adına iki harika pilotumuz var. Onlara tam olarak aynı aracı, yapıyı ve desteği sağlayabilecek kapasitedeyiz."
"Takımda 1 ya da 2 numara olmayacak. Ancak bir aşamada harekete geçmem gerekirse, bunu yaparım. Biri ya da diğeri fark etmez, bir noktada bir şey yapmam gerekirse yaparım." dedi.
Ancak Vasseur, söylenenlerin aksine Sainz ile arasının çok iyi olduğunu söyledi.
"Carlos Sainz'e güvenim tam. Hatta onunla birkaç kez sözleşme imzalamaya bile çalıştım, önce 2017'de Renault'da çalışırken, sonra Sauber'deyken. İkisi de olmayınca kendime, eğer onunla çalışmak istiyorsam onun çalıştığı takıma geçmem gerektiğini söyledim!"
"Her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Ona güveniyorum. Son birkaç yılda kazanabilecek potansiyelde olduğunu gösterdi."
"Dediğim gibi her iki sürücünün de eşit şartlarda performans sergilemesi takım için çok önemli."
"Bizim yaklaşımımız eşit olacak. Onlar da ilerini yapmaları gerekiyor. Sezonun belli bir noktasında harekete geçmem gerekiyorsa, o zaman yapacağım."
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