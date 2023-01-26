Verstappen, 12 milyon sterlinlik özel jetine yarış simülasyonu kuruyor
Helmut Marko, Max Verstappen'in özel jetine bir yarış simülatörü kurmak gibi alışılmadık bir adım attığını açıkladı.
İki kez F1 Dünya Şampiyonu Verstappen, uçuş esnasında kendine başka bir uğraş bularak günlük hayatından uzaklaşmak yerine, yine yarışmayı tercih etti.
Hollandalı pilot kısa bir süre önce, boş bir apartman dairesinin köşesinde son teknoloji yarış simülatörünü kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından viral oldu. Açıklama, Verstappen'in taşındığı; ancak evindeki simülatörün en son taşınacağı yönündeydi.
Marko'ya kısa süre önce Verstappen'in Sanal Le Mans 24 Saat'teki başarıları ve 25 yaşındaki pilotun üst üste üçüncü Dünya Şampiyonluğu'nu elde etmeyi hedeflerken 'gerçek yarışlara' odaklanıp odaklanmayacağı soruldu.
Marko, Alman Sport1 kanalına verdiği demeçte, "Durum tam tersi."
"Özel uçağına bile simülasyon kuracak. Ama bu da iyi bir şey, çünkü Max'in dikkatini dağıtmaya ihtiyacı var. İki şampiyonluğu göz önünde bulundurursak bu ona hiçbir zarar vermedi..." dedi.
Elbette, 30.000 ft yükseklikteki internet bağlantılarının stabilitesi ya da hızı pek bilinmediğinden, Verstappen'in çevrimiçi yarış takımı Redline ile Le Mans zaferi için mücadele etmek yerine, yalnızca zinde kalmak için havadaki simülatörünü kullanması gerekebilir.
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