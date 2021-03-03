Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"

Fransız pilot öncelikle takımın bu seneki birinci hedefini açıkladı.

"Geçen sene 3 kez podyuma çıktık, yani takım için sağlam sonuçlar aldık, elbette daha çok podyuma çıkmak ve bu tadı daha çok almak istiyoruz. Ama aracı Bahreyn'de ilk defa piste çıkarana kadar bu sorunun cevabını alamayacağız."

Ocon sonrasında Alonso'yla takım arkadaşı olarak geçirdikleri ilk haftaları anlattı: "Fernando'yla her zaman iyi bir ilişkim vardı. 2017-18'de birlikte yarışırken bile iyi anlaşıyorduk. Onun başardıklarına hep saygı duymuşumdur."

"Onunla çok yakın mücadele ettik ama hep çok adildi, onunla mücadele etmek de hep zevkliydi."

"Yani bir etkinlikte onunla tam anlamıyla takım arkadaşı olmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Şu ana kadar iyi bir işbirliği olduğunu da söyleyebilirim. Senenin geri kalanını dört gözle bekliyorum."

Alpine aracının renkleri ilk defa bugün halka sunuldu ve birçok taraftar aracı sevgiyle karşıladı. Aracın ve takımın yeni renkleri hakkında Ocon, "Çok, çok memnunum ve griddeki açık ara en güzel araç olduğunu da söyleyebilirim. Yeni renkleri görmek çok güzel, Fransız renkleri inanılmaz duruyor."

"Yarın Silverstone'da aracı ilk defa pistte deneyeceğim. Tabii ki ilk seferler özeldir ve ben de yarın bunu deneyimleyeceğim." dedi.

Ocon sonrasında araçların çok az değiştiği 2021 sezonundan beklentilerini aktardı: "Tüm takımlarla yakın geçeceğini söyleyebilirim, henüz kimsenin performansını tahmin edemiyoruz. McLaren, Aston Martin ve unuttuğum diğerlerinin sıkı bir şekilde mücadele edeceğini düşünüyorum."

"Onlar da bizim gibi geçen sezon bulundukları yerden ileriye gitmek isteyeceklerdir. Yani detayların temel farkı yaratacağını düşünüyorum, geçen senenin ne kadar yakın geçtiğini gördük."

Ocon'a Ricciardo'ya kıyasla, Alonso'ya karşı daha çok zorlanacağını düşünüp düşünmediği sorulduğunda 24 yaşındaki pilot, "Göreceğiz. Fernando 2 kez dünya şampiyonu ve ilk defa bir dünya şampiyonuyla birlikte çalışacağım, dolayısıyla çok ilginç olacağını düşünüyorum."

"Fernando'nun hazır olmasını bekliyorum, geçen sene çok teste katıldı ve tecrübesiyle, yıllar boyunca elde ettikleriyle ilk yarıştan en iyi performansını göstermesini bekliyorum, dolayısıyla kesinlikle iyi bir rakip olacaktır." cevabını verdi.

Bu sezon, diğer yılların aksine sadece 3 günlük bir test süreci olacak. Hızlıca biten kış arası da hesaba eklenince, takımların bu 3 günü olabilecek en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor.

Bu 3 günlük test sürecinde en çok neyi denemek istediği sorulduğunda Ocon, "Deneyecek çok şeyimiz olacak tabii ki. Sürücü başına 1.5, takım başına 3 gün test süresi hiçbir zaman yeterli olmayacak elbette."

"Bu yüzden aracın tüm gizli yönlerini keşfetmekte ve aracı anlamakta diğerlerinden hızlı olmalıyız. Tabii ki geçen seneki aracın bir gelişimini sürüyoruz, bu yüzden geçen sene yaptıklarımız bu sene de önem kazanacak. Bu yüzden eski araçlarla sürüş yapmak bile sürücüler için çok önemli." dedi.

Ocon, geçtiğimiz sezon Sakhir GP'sinde podyumun 2. basamağına çıkarak, 2016'da spora yeniden fabrika takımı olarak dönen Renault'ya o zamana kadarki en iyi sonucunu getirmişti.

Ocon, bu başarıyı yanında Daniel Ricciardo gibi padokta yeteneği takdir edilen bir pilot varken elde etti. Aynı başarıyı bu sefer yanında 2 kez dünya şampiyonu Fernando Alonso varken tekrar edip edemeyeceği sorusuna Fransız pilot, şu cevabı verdi: "Elbette takım için en iyi sonucu almak çok önemli."

"Gelişme gösterdiğimizi, aracın hızlandığını, aracı daha iyi anladığımızı gösteriyor, yani anlamı da çok fazla. Ve o yarıştan sonra takım da çok neşeliydi yani kesinlikle çok sıra dışı bir şey. Tabii ki bunu tekrarlayabilmemizi umuyorum."

"Artık takımın en iyi sonucunu alabilmek için bir galibiyet almamız gerekiyor ve bu da bizim için yeni bir hedef. En iyi performansımızı gösterebilmek ve birkaç podyum alabilmek için elbette kendimizi zorlayacağız, fakat şimdilik aracın pistte ilk defa nasıl hissettirdiğine bir bakmamız gerek.

Ocon, F1'de bulunduğu sürede Mercedes'in desteğine sahipti ve Toto Wolff, rezerv pilotlarıyken, genç pilotun Renault'yla anlaşmış olmasına sevindiğini söylemişti.

Gelecekte Mercedes'e geçişi düşünüp düşünmediği sorulduğunda Ocon, "Ben bir Alpine sürücüsüyüm. Takımın hedeflerine ve buradaki meydan okumalara kendimi adadım. Yani hedefim takımın gelişmesini sağlamak ve gelecekte, hedefimiz olan galibiyet için savaşabilmemizi sağlamak."

"Tüm hedefim burada, yani Enstone'da ve Viry'de. Fernando kesinlikle zorlu bir rakip olacak ve onunla mücadele etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Alpine desteğiyle Le Mans'ta yarışma konusunda, gelecekteki fırsatlara bakılması gerektiğini fakat şimdilik takımın ve kendisinin odağının F1 olduğunu söyleyen genç pilot, 2021 aracının gelişiminde 2020 aracının önemli bir paya sahip olacağını ifade etti.

Ocon, "2021 aracı 2020 aracının bir gelişimi fakat yine de yeni bir araç ve aracı öğrenmemiz gerekecek. Yine de 2021 aracını incelerken, 2020'de elde ettiğimiz veriler işimize yarayacaktır. Çünkü o zaman anladığımız şeyler, 2021'de de bize lazım olacak."

Ocon, geçen seneki aracın zayıf ve kuvvetli yönlerinden de bahsetti. 24 yaşındaki pilot, öncelikle 2021 aracında geliştirmeye çalıştıkları, eski aracın zayıf yönlerine değindi.

Ocon, "Bazı yarışlardaki virajlarda aracın arka kısmı pek stabil değildi, özellikle Portimao ya da Istanbul gibi pistteki yol tutuşunun az olduğu durumlarda. Viraja girerken araçla biraz mücadele ettiğimi hatırlıyorum ve bu, sene boyunca zaman zaman nükseden bir şeydi."

"Dolayısıyla tabii ki üstünde çalışıyoruz, fakat bu sene değişen bazı kurallar var. Aero regülasyonları değiştiğinden aracın nasıl hissettirdiğini piste çıktığımızda anlayacağız. Biraz daha performans alabilmek ve araç içindeki hissiyatımızı iyileştirmek adına, üstünde çalışabileceğimiz detaylar her zaman var." dedi.

Son olarak 2020 aracının güçlü yönlerine değinen Ocon, "2020 aracının düzlük hızı çok iyiydi. Spa'da hafta sonu boyunca istikrarlı bir şekilde ilk sektörde en hızlı zamanı alıyorduk, bunun önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Yarıştaki önemli bir an da son turda Red Bull aracını geçişimdi. Araç Spa gibi pistlerde inanılmazdı, düzlük hızı çok iyiydi." diyerek sözlerini tamamladı.