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Formula 1

Bearman'dan Aston Martin iddialarına net yanıt: "Hedefim hâlâ Ferrari"

Oliver Bearman, Aston Martin'a transfer olabileceği yönündeki iddiaları reddederek Ferrari'ye olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Oliver Bearman, Haas

2026 sezonunda Haas ile tam zamanlı ilk Formula 1 yılını geçiren Oliver Bearman'ın Ferrari'ye yükselme olasılığı, Lewis Hamilton'ın Maranello ekibindeki performansını yükseltmesiyle birlikte daha karmaşık bir hâl aldı. Bu durum padokta Bearman'ın farklı seçenekleri değerlendirebileceğine yönelik spekülasyonlara yol açtı.

Fernando Alonso'nun Aston Martin'den ayrılması hâlinde Silverstone merkezli takıma katılmayı düşünüp düşünmeyeceği sorulan Bearman, bu ihtimali net bir dille geri çevirdi.

Bearman, "Ferrari'nin bana sunduğu projeye tamamen bağlıyım. Bana F3'e katıldığımdan beri destek veriyorlar ve bugün burada olmamı onlara borçluyum."

"Ferrari hayallerimin takımı. Sadece Ferrari'nin bir parçası olduğum için değil, muhtemelen dünyanın en ikonik markası olduğu için de öyle. Hedefim bir gün Ferrari pilotu olmak ve şu an için bu hedef değişmiş değil." dedi.

Bearman, Aston Martin'in gelecekte güçlü bir takım olacağına inandığını da belirtti ancak şu an için böyle bir seçeneği değerlendirmediğini söyledi.

"Aston Martin şu anda zor bir dönemden geçiyor ancak bir gün çok güçlü olacağından eminim. Fakat şu aşamada gözümü onlara dikmiş değilim."

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

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