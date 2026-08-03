WRC Finlandiya Rallisi: Pajari üst üste ikinci WRC zaferini evinde kazandı

Sami Pajari, Dünya Ralli Şampiyonası'nın 75. yıl dönümüne sahne olan olaylı Finlandiya Rallisi'ni kazanarak kariyerinin üst üste ikinci WRC zaferine imza attı.

İki hafta önce Estonya Rallisi'nde ilk WRC galibiyetini elde eden Pajari, yardımcı pilotu Marko Salminen ile birlikte son derece zorlu koşullarda hatasız bir performans sergileyerek Toyota takım arkadaşı Oliver Solberg'in 26.7 saniye önünde zafere ulaştı. Pazar günü sırtındaki ağrılarla mücadele eden Solberg ikinci olurken, şampiyona lideri Elfyn Evans ise cumartesi günü yaşadığı taklaya rağmen podyumu tamamladı.

Bu sonuçla Pajari, Finlandiya Rallisi'ni kazanan 14. Fin pilot olurken, şampiyonada da Evans'ın 30 puan gerisinde ikinci sıraya yükseldi.

Finlandiya'nın yüksek hız isteyen toprak etapları ile sürekli değişen hava koşullarının birleşimi, rallinin son yıllardaki en olaylı organizasyonlarından birini ortaya çıkardı.

20 özel etap boyunca mücadele eden 11 Rally1 ekibinin altısı ya yoldan çıktı ya da takla attı.

Ralliyi sorunsuz tamamlayan az sayıdaki isimden biri olan Pajari, Toyota takım arkadaşları Elfyn Evans ve Sébastien Ogier'in yaşadığı kazaların ardından cumartesi günü liderliği devraldı.

Kişisel nedenlerle yarışamayan Vincent Landais'in yerine yardımcı pilot koltuğuna geçen Julien Ingrassia ile yarışan Ogier, cuma sabahı dört etabın üçünü kazanarak ilk etabın galibi Adrien Fourmaux karşısında 5.3 saniyelik avantaj yakalamıştı.

Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağmurun ardından farkını 16.3 saniyeye çıkaran Fransız pilot, rallinin kontrolünü eline aldı.

Hava koşullarından daha avantajlı çıkan Evans ise ikinci sıraya yükselirken, Pajari üçüncülüğe yerleşti.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Daha iyi yol pozisyonuna sahip olan Evans, cumartesi sabahı Ogier üzerindeki baskısını artırarak farkı 11.6 saniyeye kadar indirdi.

Ancak 14. özel etapta geniş giren Galli pilot, Toyota GR Yaris Rally1'iyle takla attıktan sonra hendeğe saplandı. Yaklaşık 1 dakika 49 saniye kaybeden Evans, ikincilikten beşinciliğe düştü.

Bunun ardından Ogier, cumartesi öğleden sonraki etaplara Pajari'nin 22.7 saniye önünde ve ralliyi kontrol altında götürürken başladı.

Ancak 17. etapta Fransız pilot yüksek hızda yoldan çıkarak defalarca takla attı. Şiddetli kazanın ardından etap iptal edilirken, Ogier ve Ingrassia araçtan kendi imkânlarıyla çıkmayı başardı.

Tedbir amacıyla hastaneye kaldırılan ikilinin yapılan kontroller sonrasında sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

Ogier'in yarış dışı kalmasıyla birlikte Pajari, Oliver Solberg karşısında 46.4 saniyelik liderliği devraldı.

Rallinin ilk bölümünde Toyota GR Yaris Rally1'iyle istediği hissi bulmakta zorlanan Solberg de cuma günkü şiddetli yağmurdan en fazla etkilenen pilotlar arasındaydı.

Pajari ise pazar günü Himos-Jämsä etabındaki iki geçişte hata yapmayarak kariyerinin ikinci, üst üste ise ikinci WRC zaferini elde etti.

Oliver Solberg, pazar günü yaşadığı sırt ağrılarına rağmen ikinci sırayı korurken 'Süper Pazar' klasmanının da zirvesinde yer aldı.

Cumartesi öğleden sonra Adrien Fourmaux'yu geride bırakan Evans ise üçüncü sırayı elde etti. Galli pilot, cumartesi günkü hatasının ardından yeniden podyuma çıkabilmiş olmasını büyük şans olarak değerlendirdi.

Cuma günü galibiyet mücadelesinin içinde yer alan Fourmaux ise ralliyi dördüncü sırada tamamladı.

Hyundai pilotu Thierry Neuville, beşinci etapta i20 N Rally1'inin sol ön bölümüne zarar veren kazaya rağmen toparlanarak beşinci sırayı aldı.

Toyota pilotu Takamoto Katsuta ise hız bulmakta zorlandığı ve cuma günü buğulanan ön cam nedeniyle iki dakikadan fazla kaybettiği ralliyi altıncı sırada tamamladı. Japon pilot, Power Stage'de ağaçlara çarparak beşincilik şansını kaybetti.

M-Sport pilotu Josh McErlean ise hatasız bir hafta sonu geçirerek yedinci sıraya yerleşti.

Takım arkadaşları Jon Armstrong ve Mārtiņš Sesks ise sorun yaşayan isimler arasındaydı. Armstrong, üçüncü etapta hendeğe saplandıktan sonra cumartesi günü Süper Ralli kuralları kapsamında yeniden start aldı.

Sesks ise beşinci sıraya kadar yükselmesinin ardından 14. etapta yüksek hızlı bir kazayla takla atarak yarış dışı kaldı.

Hyundai'nin üçüncü pilotu Esapekka Lappi'nin evindeki ralli ise dördüncü etapta yaptığı taklayla erken sona erdi. i20 N Rally1'in takla kafesinde oluşan hasar nedeniyle Fin pilot mücadeleye devam edemedi.

Temsilcimiz Kerem Kazaz, JWRC kategorisinde 4. olurken Ali Türkkan ise 5. oldu.

Sebastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing