Vinales’ten kovulma iddialarına yanıt: “Sözleşmemde ne yazıyorsa o”

MotoGP’de Red Bull KTM Tech3 forması giyen Maverick Vinales’in, 7-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek Britanya Grand Prix’si öncesinde takımdan gönderileceği ve yerine test sürücüsü Pol Espargaro’nun getirileceği iddiaları gündeme gelmişti.

İddiaların merkezinde; Vinales’in bitmek bilmeyen omuz sakatlığı, takımla yaşadığı gerilim ve 2027’de kadroyu tamamen yenilemek istediğini gizlemeyen Tech3 CEO’su Guenther Steiner ile aralarının bozuk olması gösteriliyordu. Hatta Vinales’in MotoGP koltuğunu tamamen kaybedip WorldSBK’e geçeceği konuşuluyordu.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Steve Wobser / via Getty Images

Çıkan haberlerin ardından Instagram hesabı üzerinden açıklama yayınlayan Vinales, iddiaları kesin bir dille yalanladı ve sakatlık sürecindeki son durumu paylaştı: "Yine saçma sapan haberler okumaya başladım.”

“Geçen hafta Red Bull Sporcu Performans Merkezi’ndeydim ve omzumun neden bir türlü iyileşmediğini anlamaya çalıştık. Sorunun tam olarak ne olduğunu tespit etmek ve iyileşme sürecini hızlandırmak adına tüm bu verileri kendi doktorlarımla paylaşıyorum.”

“Hakkımda saçma sapan haberler yazmayı kesin. Süperbike’ta yarışmayacağım ve sözleşmemde ne yazıyorsa bu sezonu o şekilde tamamlayacağım.”

Vinales bu sezonu tamamlayacağını net bir dille ifade etse de kasım sonrasındaki geleceği hâlâ belirsizliğini koruyor.

KTM ve Tech3 yönetiminin, Assen’deki Hollanda yarışından bu yana 2027 koltuğu için Luca Marini ile görüşmeler yürüttüğü biliniyor.

Maverick Vinales, Red Bull KTM Tech 3 Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Takım CEO’su Guenther Steiner’ın radarında ayrıca Moto2’nin genç yetenekleri Manuel Gonzalez ve Senna Agius da yer alıyor. Bu yüzden Vinales’in sezon sonuna kadar göstereceği performans, MotoGP’deki geleceğini belirlemede kritik bir rol oynayacak.