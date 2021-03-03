Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor

Mercedes, Salı günü yaptığı açıklamada yeni sezonda takımın resmi yedek pilotlarının Stoffel Vandoorne ve Nyck de Vries olacağını duyurmuştu.

Ancak yeni sezonda takım kokpitlerinden birisinde aniden bir şans ortaya çıkarsa, direksiyona geçecek isim Nico Hulkenberg olacak gibi görünüyor.

Alman pilotun Aston Martin'le görüştüğü biliniyor ve Toto Wolff dün Sky Sports Alanya ile yaptığı röportajda Hulkenberg'le görüştüklerini söyledi.

Wolff, 33 yaşındaki Alman pilot hakkında, "Onun ne kadar iyi olduğunu ve neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz."

"Bir şekilde en iyi takımlarda yarışma şansı bulamayan en iyi sürücülerden bir tanesi."

"Takımda böyle bir güce sahip olmak elbette ilginç olacak. Buna karşı değiliz." dedi.

Kararın ne zaman verileceği sorusuna Wolff, "Buradaki belirsizlik kararın ne zaman alınacağı değil, ne zaman açıklanacağı." yanıtını verdi.

Mercedes, sahip olduğu yedek pilotları diğer Mercedes motorlu ekiplere de sunacağı için Hulkenberg, ihtiyaç halinde Aston Martin ya da McLaren'da yarışma fırsatı bulabilir.