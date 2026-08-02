Coulthard'dan iddialı tahmin: "Aston Martin, iki yıl içinde 'en çok gelişim kaydeden takım' olacak"

David Coulthard, 2026 sezonuna oldukça kötü bir başlangıç yapmasına rağmen Silverstone merkezli ekibin geleceği konusunda iyimser konuştu.

Ağustos ayındaki yaz arasından önce Up To Speed podcast'inde Jolie Sharpe ile sezonun ilk yarısını değerlendiren Coulthard, Aston Martin'in uzun vadeli projesine güçlü destek verdi.

Formula 1'in yeni teknik kurallar dönemine girilirken Aston Martin'den beklentiler oldukça yüksekti.

Adrian Newey'nin takıma katılması, iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun direksiyon başında olması, Honda ile fabrika motor ortaklığının başlaması, yeni nesil rüzgar tüneli ve Lawrence Stroll'ün sürdürdüğü büyük yatırımlar, takımın zirve mücadelesi vereceği yönündeki beklentileri artırmıştı.

Ancak sezon beklendiği gibi başlamadı. Aston Martin, yaz arasına sadece Monako Grand Prix'sinde Fernando Alonso'nun aldığı bir puanla takımlar şampiyonasında son sırada girdi. Alonso o yarışı, birçok rakibinin ceza almasının da etkisiyle puanla tamamlamıştı.

Mevcut aracın rekabetçi olmaktan uzak olduğunu kabul eden Coulthard ise geleceğe yönelik oldukça iddialı konuştu.

"Aston Martin önümüzdeki iki yıl içinde Formula 1'in en fazla gelişim gösteren takımı olacak."

"Hatta önümüzdeki iki yıl içinde Grand Prix kazanacaklarını da öngörüyorum."

Aston Martin, Macaristan Grand Prix'sinde kapsamlı bir güncelleme paketi piste getirdi.

Lance Stroll ve Fernando Alonso puan alamasa da takım performans açısından önemli bir ilerleme gösterdi. Yarışı Stroll 13., Alonso ise 14. sırada tamamladı.

Stroll, Hungaroring'deki yarışın ardından yaptığı açıklamada yeni paketten memnun olduğunu dile getirdi.

"Evet, gerçekten çok iyiydi. Bu hafta sonu çok büyük bir adım attık ve artık orta grubun ön sıralarında olmasak da mücadelenin içindeyiz."

"Daha fazla motor gücü bulmamız gerektiğini biliyoruz. Performans kazanmaya, yere basma kuvvetini ve motor gücünü artırmaya devam etmeliyiz. İlerlemek için çalışmayı sürdürmek zorundayız."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images