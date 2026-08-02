Ana içeriğe geç

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Formula 1 Hungaroring Pirelli testi

Coulthard'dan iddialı tahmin: "Aston Martin, iki yıl içinde 'en çok gelişim kaydeden takım' olacak"

Eski Formula 1 pilotu David Coulthard, Aston Martin'in önümüzdeki iki yıl içinde Formula 1'in en fazla gelişim kaydeden takımı olacağına ve Grand Prix zaferleri kazanacağına inandığını söyledi.

Lydia Mee Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

David Coulthard, 2026 sezonuna oldukça kötü bir başlangıç yapmasına rağmen Silverstone merkezli ekibin geleceği konusunda iyimser konuştu.

Ağustos ayındaki yaz arasından önce Up To Speed podcast'inde Jolie Sharpe ile sezonun ilk yarısını değerlendiren Coulthard, Aston Martin'in uzun vadeli projesine güçlü destek verdi.

Formula 1'in yeni teknik kurallar dönemine girilirken Aston Martin'den beklentiler oldukça yüksekti.

Adrian Newey'nin takıma katılması, iki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso'nun direksiyon başında olması, Honda ile fabrika motor ortaklığının başlaması, yeni nesil rüzgar tüneli ve Lawrence Stroll'ün sürdürdüğü büyük yatırımlar, takımın zirve mücadelesi vereceği yönündeki beklentileri artırmıştı.

Ancak sezon beklendiği gibi başlamadı. Aston Martin, yaz arasına sadece Monako Grand Prix'sinde Fernando Alonso'nun aldığı bir puanla takımlar şampiyonasında son sırada girdi. Alonso o yarışı, birçok rakibinin ceza almasının da etkisiyle puanla tamamlamıştı.

Mevcut aracın rekabetçi olmaktan uzak olduğunu kabul eden Coulthard ise geleceğe yönelik oldukça iddialı konuştu.

"Aston Martin önümüzdeki iki yıl içinde Formula 1'in en fazla gelişim gösteren takımı olacak."

"Hatta önümüzdeki iki yıl içinde Grand Prix kazanacaklarını da öngörüyorum."

Aston Martin, Macaristan Grand Prix'sinde kapsamlı bir güncelleme paketi piste getirdi.

Lance Stroll ve Fernando Alonso puan alamasa da takım performans açısından önemli bir ilerleme gösterdi. Yarışı Stroll 13., Alonso ise 14. sırada tamamladı.

Stroll, Hungaroring'deki yarışın ardından yaptığı açıklamada yeni paketten memnun olduğunu dile getirdi.

"Evet, gerçekten çok iyiydi. Bu hafta sonu çok büyük bir adım attık ve artık orta grubun ön sıralarında olmasak da mücadelenin içindeyiz."

"Daha fazla motor gücü bulmamız gerektiğini biliyoruz. Performans kazanmaya, yere basma kuvvetini ve motor gücünü artırmaya devam etmeliyiz. İlerlemek için çalışmayı sürdürmek zorundayız."

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Coulthard: “Lando son yarışta dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi”

Öne Çıkan Yorumlar
Daha fazlası
Lydia Mee

Coulthard: “Lando son yarışta dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi”

Formula 1
Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Coulthard: “Lando son yarışta dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi”

Szafnauer, Aston Martin’in durumu hakkında: "Beş yıllık sabırsızlığın faturasını ödüyorlar"

Formula 1
Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Szafnauer, Aston Martin’in durumu hakkında: "Beş yıllık sabırsızlığın faturasını ödüyorlar"

Sainz: "F1'den sonra Le Mans'da yarışmak istiyorum"

Formula 1
Formula 1
Sainz: "F1'den sonra Le Mans'da yarışmak istiyorum"
Daha fazlası
David Coulthard

Coulthard'dan FIA'ya çağrı: "Eğlenceyi ön planda tutmalıyız"

Formula 1
Formula 1
Britanya GP
Coulthard'dan FIA'ya çağrı: "Eğlenceyi ön planda tutmalıyız"

Coulthard: "Russell, şampiyon olmak istiyorsa Antonelli'yi Barselona'da yenmeli"

Formula 1
Formula 1
Monako GP
Coulthard: "Russell, şampiyon olmak istiyorsa Antonelli'yi Barselona'da yenmeli"

Coulthard açıkladı: Kanada GP 'Şampiyonlar Duvarı' neden bu kadar acımasız?

Formula 1
Formula 1
Kanada GP
Coulthard açıkladı: Kanada GP 'Şampiyonlar Duvarı' neden bu kadar acımasız?
Daha fazlası
Aston Martin Racing

Aston Martin Hungaroring’de: Honda’nın güncellenen motoru ilk kez piste çıktı

Formula 1
Formula 1
Aston Martin Hungaroring’de: Honda’nın güncellenen motoru ilk kez piste çıktı

Colapinto: "Aston Martin hızlanmaya başladı"

Formula 1
Formula 1
Macaristan GP
Colapinto: "Aston Martin hızlanmaya başladı"

Honda, Aston Martin'in yeni güç ünitesini ne zaman kullanacağını açıkladı

Formula 1
Formula 1
Belçika GP
Honda, Aston Martin'in yeni güç ünitesini ne zaman kullanacağını açıkladı

Son Haberler

Coulthard'dan iddialı tahmin: "Aston Martin, iki yıl içinde 'en çok gelişim kaydeden takım' olacak"

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Coulthard'dan iddialı tahmin: "Aston Martin, iki yıl içinde 'en çok gelişim kaydeden takım' olacak"

Coulthard: “Lando son yarışta dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi”

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Coulthard: “Lando son yarışta dünya şampiyonuna yakışır bir performans sergiledi”

Bottas açıkladı: Cadillac’ın frenleri neden yanıyor?

Formula 1
F1 Formula 1
Hungaroring Pirelli testi
Bottas açıkladı: Cadillac’ın frenleri neden yanıyor?

Toprak: "MotoGP’de motor iyi değilse sürücü fark yaratamıyor"

MotoGP
MGP MotoGP
Britanya GP
Toprak: "MotoGP’de motor iyi değilse sürücü fark yaratamıyor"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle