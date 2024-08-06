Hulkenberg, eski takım patronu Cyril Abiteboul hakkında sert açıklamalarda bulundu

Hulkenberg, Formula 1'de Renault ile üç sezon geçirdi. Renault tarafından 2017 yılında ilk fabrika sözleşmesini imzalamak üzere işe alınan Hulkenberg, 18 ay önce Enstone takımının devralınmasının ardından Fransız projesinin etrafında inşa edildiği ana pilot olacaktı.

Alman sürücü ilk iki sezonunda ilerleme kaydederken, üçüncü sezonu daha karmaşık hale geldi ve bu, onun takımdaki son sezonu oldu.

O zamanlar Cyril Abiteboul tarafından yönetilen takım, 2019 sezonu için Daniel Ricciardo'yu Red Bull'dan ayrılıp kendisine katılmaya ikna etmeyi başarmış ve Esteban Ocon'la sözleşme imzalama sözünden dönerek Fransız pilotu kenarda bırakmıştı.

Ancak, daha önce Jolyon Palmer ve Carlos Sainz'a karşı üstünlük kuran Nico Hülkenberg için sorunlara neden olan, doğrudan bu kalibrede bir takım arkadaşının gelişi değildi. Alman pilot, yönetimin kendisine karşı tutumunu değiştirdiğine ve tüm inancını Daniel Ricciardo'ya verdiğine inanıyor.

Hulkenberg, GP Racing’e verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Ricciardo'nun takım arkadaşı olmak zor değildi."

"Ama o dönemde takım içinde, özellikle yönetimle ilgili olarak, benim için pek olumlu olmayan birkaç şey oldu."

"Büyük bir sürücüyle anlaştığınızda, yönetim kurulunuzu ikna edersiniz, büyük paralar ödersiniz. Ancak ardından aracın performansı olması gerektiği yerde veya yönetim kuruluna vaat edilen yerde olmazsa, baskı devreye girer. Sonra birkaç strateji kararı aleyhinize olur ve evet, sonrasında durum benim için yanlış yöne kaydı."

Takım emirleri

2019 sezonunun sonunda Renault, Nico Hulkenberg'in sözleşmesini uzatmama kararı aldı; bunun nedeni kısmen Hulkenberg'in F1'de tek bir podyum derecesi elde edememiş deneyimli bir sürücü imajıydı. Bu durum bugün de devam ediyor.

O dönemde Abiteboul, Alman sürücünün ilk podyumunu elde etmek için yarıştığı Hockenheim'da yaptığı kazayı, kararına katkıda bulunan bir faktör olarak göstermekten çekinmedi.

Nico Hulkenberg, Renault F1 Team R.S. 19 and Charles Leclerc, Ferrari SF90 battle Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

O yılın sonunda Hulkenberg şampiyonada takım arkadaşının 17 puan gerisindeydi, ancak bu fark özellikle sezonun ikinci yarısında açılmıştı.

Takımdaki eğilim zaten açıktı. Alman sürücü, Kanada Grand Prix'sinde aldığı takım emirlerini, pit duvarının çok daha yeni lastiklere sahip olmasına rağmen kendisinin Daniel Ricciardo'yu geçmesini engellediğini hatırlatıyor. Bütün bunlar altıncı ve yedinci sırada bitirmek içindi.

Hulkenberg o zaman yaşadığı durumu, "Anlamamıştım."

"Bu dönüm noktalarından biriydi. Tamam, o noktaya kadar zor bir sezon geçirdik. Ancak pozisyonumu koruma kararı… Çok daha yeni lastiklere sahiptim, bu sıfır riskli bir geçiş olacaktı. Benim için bu saçma bir açıklamaydı."

"Gerçekten, geriye dönüp baktığımda itaat etmemeliydim. Elbette, hoşlarına gitmezdi. Biraz sürtüşmeye neden olurdu. Ama ne fark eder? Yani, bu her zaman olur, takımda sürtüşme olur sonra sezon devam eder, bir sonraki yarış gelir. Bu günlerde her şey oldukça hızlı unutuluyor!" diye açıkladı.

Nico Hulkenberg, yola devam etti ama yaşananları unutmadı.

Haas ile geri döndükten sonra Audi'yi kendisini gelecekteki Formula 1 serüveninin kilit isimlerinden biri yapmaya ikna etti. Hyundai'nin WRC'deki sportif faaliyetlerinin başına geçen Cyril Abiteboul'u artık görmek zorunda değil.

Hulkenberg, gülümseyerek "Beş yıl sonra onun gitmiş olması komik." dedi.

"Ben de gitmiştim, ama geri döndüm ve hâlâ buradayım. Bu bir şeyler söylüyor."

"Ayrıca, belki de çok bilinmeyen bir detay, aslında beni imzalayan kişinin Fréd Vasseur olduğudur. Beni oraya o getirdi. Ama sonra, o da içeride bazı sorunlar yaşadı ve çok kısa sürede ayrıldı. Yani bu da bir değişiklikti.” diye ekledi.