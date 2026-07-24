Steiner: "Ocon Haas’taki son sezonunu geçiriyor"

Guenther Steiner, Esteban Ocon'ın takımdaki geleceğine dair oldukça sert bir değerlendirmede bulundu. Macaristan GP öncesinde The Red Flags Podcast yayınına katılan Steiner, Fransız pilotun 2026 sezonu sonunda Haas ile yollarının ayrılacağını öngördü.

29 yaşındaki Ocon'ın, şampiyonadaki ikinci sezonunu geçiren genç takım arkadaşı Oliver Bearman tarafından istikrarlı bir şekilde geride bırakılması, padokta tecrübeli pilotun geleceğinin sorgulanmasına yol açmıştı.

Steiner, Ocon ve Bearman arasındaki performans farkına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Ollie sezonun başından beri harika bir iş çıkarıyor. Esteban ise 'yapabileceğimizin maksimumu bu' kafasında takılıyor.”

“Aralarındaki fark devasa boyutta. Bence şu anda şampiyonada takım arkadaşları arasındaki en büyük fark onların arasında, özellikle de sıralama turlarında.”

“İkisi arasındaki zaman farkına bakarsanız her zaman devasa boyutlarda olduğunu görürsünüz. Bu yüzden Ocon'un orada bir geleceği olduğunu düşünmüyorum. Bence Ocon, Haas'taki son sezonunu geçiriyor."

Esteban Ocon, Haas F1 Team Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Ocon'ın muhtemel ayrılığı durumunda yerine geçebilecek isimler arasında McLaren yedek pilotu Leonardo Fornaroli, Yuki Tsunoda ve F2 sürücüsü Rafael Camara'nın adı geçiyor. Steiner, Toyota ortaklığı bulunan Haas için Honda destekli Tsunoda'nın zor bir ihtimal olduğunu belirterek belirtti: "Yuki seçeneği, Honda ile olan güçlü bağları nedeniyle çok zor. O tamamen bir Honda pilotu ve Toyota tarafına geçeceğini sanmıyorum.”

“Bu yüzden bir tahmin yapacak olsaydım Ocon'un yerine Camara'nın geçeceğini söylerdim."

Macaristan'daki basın toplantısında Esteban Ocon, geleceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Sezonun ilk 10 yarışının ardından Esteban Ocon topladığı 3 puanla şampiyonada 17. sırada yer alırken, takım arkadaşı Oliver Bearman 18 puanla 13. sırada bulunuyor.