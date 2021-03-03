Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
R
Formula 1
Emilia Romagna GP
Biletler
18 Nis
Yarış:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
09 May
Sıradaki Etkinlik
63 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monako GP
Biletler
23 May
Yarış:
81 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
06 Haz
Yarış:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
13 Haz
Yarış:
102 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
27 Haz
Yarış:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
04 Tem
Sıradaki Etkinlik
119 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
18 Tem
Yarış:
137 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
01 Ağu
Yarış:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
29 Ağu
Yarış:
179 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
05 Eyl
Yarış:
186 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
12 Eyl
Yarış:
193 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
26 Eyl
Yarış:
207 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
03 Eki
Sıradaki Etkinlik
210 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
10 Eki
Yarış:
220 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
24 Eki
Yarış:
235 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
31 Eki
Yarış:
242 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
07 Kas
Yarış:
249 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
21 Kas
Yarış:
262 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Suudi Arabistan GP
Biletler
05 Ara
Yarış:
277 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dabi GP
Biletler
12 Ara
Yarış:
284 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"
Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Ekleyen:
, Editör

Alpine F1 pilotu Fernando Alonso, Fransız ekibin bu yıl 2020'ye kıyasla daha güçlü bir yılı geride bırakabilmesini umut ediyor.

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Renault Grubu bünyesindeki Alpine, Renault fabrika takımının spordaki yerini alarak spora adım attı.

Fernando Alonso, daha önce iki şampiyonluk kazandığı Enstone merkezli ekibe bu yıl geri döndü ve dün yaptığı açıklamada, yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Alonso, "İki yıllık aradan sonra Formula 1'e döndüğüm ve Alpine'in bu spordaki yeni sayfasının bir parçası olduğum için heyecanlıyım. Formula 1'e geri dönmek için çok çalıştım ve başlangıçtan itibaren güçlü olmak istiyorum . Yeni aracı ilk kez kullanmak harika bir deneyim olacak."

"Alpine'in yaklaşımını ve bağlılığını beğendim. Şimdi daha önce yarıştığım Enstone'a döndüğüm için kendimi çok mutlu hissediyorum. Enstone ve Viry'deki motivasyon çok üst seviyede. Hepimiz önümüzdeki şeyler konusunda çok heyecanlıyız."

"Takımın geçen yıl elde ettiği sonuçlara dayanarak, bu sezon güçlü bir performans göstermek istiyoruz. Geçen yıl oldukça olumlu anlar vardı ve şampiyonada üçüncü olmaya çok yakındık. Üç podyum aldık ve bu, önceki yıllara kıyasla büyük bir adım attık. Ancak daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. 2021 sezonunu iyi şekilde geçirmek çok önemli olacak, ancak 2022'de kurallar değişecek ve tüm takımlar daha şimdiden gelecek yılki araç üzerinde çalışıyorlar."

"A521'i gördüm. Çok güzel görünüyor. Formula 1'de maviyle ilgili çok güzel anılarım var. Enstone ve Viry'deki mühendislerle sürekli iletişim halindeyim. Hepimiz aracı pistte görmek için sabırsızlanıyoruz. Bahreyn'deki sıralama turlarına kadar ne seviyede olduğumuzu değerlendiremeyeceğiz. Ancak geçen sezonki başarılardan sonra, bizi başarılı bir yılın beklediğine inanıyoruz."

"Formula1'de elde ettiğiniz sonuçlar, performansla ilgili pek çok faktöre bağlıdır. Ancak mümkün olan en iyi sonucu almak için her fırsatı değerlendirmeliyiz." dedi.

Alonso, Ocon'la ilgili bir soruy aise, "2018'de kısa bir süreliğine onunla mücadele etmiştik. Geçen yıl harika bir yıl geçirdi ve Sakhir'de podyuma çıktı. O yarıştaydım ve takımla beraber kutladık. İkimiz de inanılmaz derecede motiveyiz ve takımın bir şeyler yamasına yardımcı olmak için işbirliği yapacağız." dedi.

Alonso, 2022 aracıyla ilgili, "Bence spordaki insanların %99'u bunu sabırsızlıkla bekliyor ve ben de o isimlerden biriyim. Umarım yeni araçlar ve kurallar sporu daha iyi ve daha öngörülemez hale getirir." dedi.

Ancak Alonso, odak noktasının 2021 olduğunu söyledi ve ekledi: "Bir yarış varsa, bir yarış hafta sonu, bir sıralama turları, bir start veya bir şampiyonluk savaşı, o hedefe odaklanırsınız ve o doğrultuda performans gösterirsiniz."

Alpine A521

Alpine A521

Fotoğraf: Alpine

paylaşım
yorumlar
Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"

Önceki haber

Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor

1s
2
Formula 1

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!

17s
3
Formula 1

Fry: "A521 bir devrimden çok evrim"

12s
4
Formula 1

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

2 ay
5
Formula 1

Mercedes, W12'yi piste çıkarmak için Bahreyn'i bekliyor

1s
Son Haberler
Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"
F1

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

25dk
Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"
F1

Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"

51dk
Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor
F1

Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor

1s
Mercedes, W12'yi piste çıkarmak için Bahreyn'i bekliyor
F1

Mercedes, W12'yi piste çıkarmak için Bahreyn'i bekliyor

1s
Perez: "Adapte olmak biraz zaman alıyor"
F1

Perez: "Adapte olmak biraz zaman alıyor"

2s
Son Videolar
Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar 11:32
Formula 1
14s

Alpine A521 F1 Lansmanı Öne Çıkan Anlar

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı 00:00
Formula 1
17s

Canlı izle: 2021 Alpine F1 lansmanı

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı 01:00:00
Formula 1
1 Mar 2021

Canlı izle: Mercedes-AMG F1 W12 E Performance lansmanı

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması 00:33
Formula 1
1 Mar 2021

AlphaTauri AT02 ve AlphaTauri AT01 kıyaslaması

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri 04:58
Formula 1
28 Şub 2021

Scuderia Ferrari Çekim Günü Sahne Arkası Görüntüleri

Kemal Şengül More from
Kemal Şengül
Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor
Formula 1 / Son dakika

Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor

Mercedes, W12'yi piste çıkarmak için Bahreyn'i bekliyor
Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W12'yi piste çıkarmak için Bahreyn'i bekliyor

Fry: "A521 bir devrimden çok evrim"
Formula 1 / Son dakika

Fry: "A521 bir devrimden çok evrim"

Çok Okunanlar Bugün

Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine F1 takımı, 2021 aracı A521'i tanıttı!

Fry: "A521 bir devrimden çok evrim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fry: "A521 bir devrimden çok evrim"

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 Formula 1 takvimi onaylandı, 23 yarış olacağı kesinleşti!

Mercedes, W12'yi piste çıkarmak için Bahreyn'i bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W12'yi piste çıkarmak için Bahreyn'i bekliyor

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, 2021 Formula 1 aracı W12'nin örtüsünü kaldırdı!

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Perez: "Adapte olmak biraz zaman alıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Adapte olmak biraz zaman alıyor"

Son Haberler

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"
F1 Formula 1 / Son dakika

Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ocon: "2021 sezonu tüm takımlarla yakın geçecek"

Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes yedek pilotluk için Hulkenberg'le görüşüyor

Mercedes, W12'yi piste çıkarmak için Bahreyn'i bekliyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, W12'yi piste çıkarmak için Bahreyn'i bekliyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.