Alonso: "Bu yıl 2020'den daha güçlü olmalıyız"

Renault Grubu bünyesindeki Alpine, Renault fabrika takımının spordaki yerini alarak spora adım attı.

Fernando Alonso, daha önce iki şampiyonluk kazandığı Enstone merkezli ekibe bu yıl geri döndü ve dün yaptığı açıklamada, yeni sezon hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Alonso, "İki yıllık aradan sonra Formula 1'e döndüğüm ve Alpine'in bu spordaki yeni sayfasının bir parçası olduğum için heyecanlıyım. Formula 1'e geri dönmek için çok çalıştım ve başlangıçtan itibaren güçlü olmak istiyorum . Yeni aracı ilk kez kullanmak harika bir deneyim olacak."

"Alpine'in yaklaşımını ve bağlılığını beğendim. Şimdi daha önce yarıştığım Enstone'a döndüğüm için kendimi çok mutlu hissediyorum. Enstone ve Viry'deki motivasyon çok üst seviyede. Hepimiz önümüzdeki şeyler konusunda çok heyecanlıyız."

"Takımın geçen yıl elde ettiği sonuçlara dayanarak, bu sezon güçlü bir performans göstermek istiyoruz. Geçen yıl oldukça olumlu anlar vardı ve şampiyonada üçüncü olmaya çok yakındık. Üç podyum aldık ve bu, önceki yıllara kıyasla büyük bir adım attık. Ancak daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. 2021 sezonunu iyi şekilde geçirmek çok önemli olacak, ancak 2022'de kurallar değişecek ve tüm takımlar daha şimdiden gelecek yılki araç üzerinde çalışıyorlar."

"A521'i gördüm. Çok güzel görünüyor. Formula 1'de maviyle ilgili çok güzel anılarım var. Enstone ve Viry'deki mühendislerle sürekli iletişim halindeyim. Hepimiz aracı pistte görmek için sabırsızlanıyoruz. Bahreyn'deki sıralama turlarına kadar ne seviyede olduğumuzu değerlendiremeyeceğiz. Ancak geçen sezonki başarılardan sonra, bizi başarılı bir yılın beklediğine inanıyoruz."

"Formula1'de elde ettiğiniz sonuçlar, performansla ilgili pek çok faktöre bağlıdır. Ancak mümkün olan en iyi sonucu almak için her fırsatı değerlendirmeliyiz." dedi.

Alonso, Ocon'la ilgili bir soruy aise, "2018'de kısa bir süreliğine onunla mücadele etmiştik. Geçen yıl harika bir yıl geçirdi ve Sakhir'de podyuma çıktı. O yarıştaydım ve takımla beraber kutladık. İkimiz de inanılmaz derecede motiveyiz ve takımın bir şeyler yamasına yardımcı olmak için işbirliği yapacağız." dedi.

Alonso, 2022 aracıyla ilgili, "Bence spordaki insanların %99'u bunu sabırsızlıkla bekliyor ve ben de o isimlerden biriyim. Umarım yeni araçlar ve kurallar sporu daha iyi ve daha öngörülemez hale getirir." dedi.

Ancak Alonso, odak noktasının 2021 olduğunu söyledi ve ekledi: "Bir yarış varsa, bir yarış hafta sonu, bir sıralama turları, bir start veya bir şampiyonluk savaşı, o hedefe odaklanırsınız ve o doğrultuda performans gösterirsiniz."

Alpine A521 Fotoğraf: Alpine