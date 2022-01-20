Monchaux: "Müşteri takımlarının ana takımları geçmemesi için hiçbir sebep yok"

Formula 1'de 2022'den itibaren uygulanacak olan yeni teknik düzenlemeler, muhtemelen gridin karışmasını sağlayacak.

Ana takımların genel olarak daha avantajlı olduğu düşünülüyor çünkü motoru veya diğer parçaları, temelde kendi araçlarına uygun şekilde tasarlıyorlar. Oysa müşteri ekipleri, araçlarını kendilerine verilen parçalara göre tasarlamak zorundalar.

Ancak RacingNews365'e konuşan Alfa Romeo teknik direktörü Jon Monchaux'a göre müşteri ekipleri, kendilerine motor sağlayan ana takımlardan daha hızlı olabilir.

Monchaux, bir Ferrari veya Mercedes müşteri takımının İtalyan veya Alman ekibi geçmesinin mümkün olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Şahsen evet, bunun mümkün olduğunu düşünüyorum."

"Kağıt üstünde bunu kesinlikle yapabilirsiniz. Yönetmeliklere göre motor üreticileri, tüm müşteri ekiplerine tam olarak aynı donanımı ve tam olarak aynı motor tipini tedarik etmeliler."

"Eğer tedarikçi, kurallara uyarsa ve yeterince şeffafsa, o zaman bir orta grup takımı neden en iyi takımlara kıyasla harika bir iş çıkaramasın ki?

Formula 1'de büyük kural değişikliklerinin yapıldığı son dönem 2008'den 2009'a geçişti. 2008'de Ferrari ve McLaren öndeydi ve sonrasında Brawn GP ve Red Bull öne çıktı.

Alfa Romeo mühendisi, Brawn GP'nin o yılki büyük atılımı ve bunun tekrarlanıp tekrarlanamayacağı sorulduğunda, "Bu, gerçekten alışılmadık bir durumdu."

"Yeni dönemde bu tür bir baskınlığın olması büyük bir sürpriz olur."

"Fakat orta gruptaki takımlar sezonun başında aniden büyük bir adım atabilir mi? Bu, hiç şüphesiz mümkün." dedi.

Jan Monchaux, Head of Aerodynamics, Alfa Romeo Racing Fotoğraf: Sauber F1 Team