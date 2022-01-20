Brawn, 2022 sezonunun başında bazı takımların öne çıkabileceğine katılıyor

Formula 1'de yeni sezonla birlikte yeni nesil araçlara geçiş yapılacak ve takımlar, tam olarak neyle karşı karşıya olacaklarını bilmiyorlar.

Önceki yıllarda kullanılan hemen hemen hiçbir parça bu yıla taşınamayacağı için, tüm takımlar temiz bir sayfadan başlıyor. Bu da herkese yeni fırsatlar veriyor.

Bazı takımlar kurallardaki boşluklardan faydalanıp sezon başında avantaj elde edebilir.

Formula 1'in patronu Ross Brawn, farkları azaltmak ve geçiş sayısını artırmak amacıyla getirilen bu yeni araçlarla, başlangıçta bazı takımların öne çıkabileceğini kabul ediyor. Ancak sezon ilerledikçe mücadelenin dengeleneceğini tahmin ediyor.

Brawn, "Yeni araçların dizaynından memnun olduğumu söyleyebilirim."

"İlerleme kaydettik ve daha fazlası için de elimizde iyi bir platform var. Belki sene başında takımlar arasında hız farkı olabilir çünkü herkes farklı teknik çözümler geliştirecek."

"Fakat takımlar araçların özelliklerini anlar anlamaz hızla gelişecekler."

"Kurallar ilk tanıtıldığında, takımlar kuralların kendileri için çok kısıtlayıcı olduğunu söylüyorlardı. Fakat mühendisler ve tasarımcılar farklı olasılıkları keşfettikçe eleştiriler yavaş yavaş yumuşadı."

"Şimdi bize araçların hepsinin biraz farklı görünebileceğini söylüyorlar."

"Eğer kilit alanlardaki kurallarda ciddi bir sapma görmüyorsak, bunun bir sorun olmayacağını söyleyebilirim."

"Öngöremediğimiz çözümler görürsek, programımıza geri döneceğiz ve bunların araçların davranışını nasıl etkilediğini göreceğiz." dedi.

Ross Brawn, Managing Director of Motorsports Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images